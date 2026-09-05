Parrott, Valles y el calor asfixian al Real Madrid en La Cartuja

El delantero irlandés del Betis, Troy Parrott, celebra su gol durante el partido de la cuarta jornada. EFE

El Betis le ha infligido este viernes al Real Madrid su primera derrota del curso en un encuentro en el que las mejores ocasiones fueron visitantes pero el oportunismo del irlandés Troy Parrott, autor del único gol de la noche, y el penalti que le detuvo Valles a Mbappé en el descuento decantaron el duelo.

A pesar de la presión muy adelantada del Betis en el arranque, el Real Madrid dominó los primeros minutos, en los que puso cerco al área de Valles, inspirado para desviar un remate a bocajarro de Huijsen (min. 11) y afortunado cuando Vinicius estrelló en el poste un remate a puerta vacía pero con poco ángulo (min. 15).

Los locales crecieron en el tramo central del primer periodo a través del balón, cuando Isco retrasó unos metros su posición y pudo conectar con Antony, el más inspirado de sus compañeros, quien sirvió a Cucho Hernández tras un control acrobático y el remate del colombiano, sin dejar caer el balón, salió cerca del palo (min. 22).

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La oportunidad más clara del primer tiempo fue un doble remate de Mbappé tras un fulgurante contragolpe armado por Güler, Bellingham y Vinicius, quien cedió un pase de la muerte al francés, cuyo primer remate salvó Natan bajo los palos y el segundo, tras ganar el rebote, lo despejó Bartra con el pecho sobre la raya de gol.

El segundo periodo estuvo más equilibrado, en parte porque los centrocampistas del Real Madrid acusaron la fatiga, asfixiados por la altísima temporada del verano sevillano, y también porque los cambios introducidos por Manuel Pellegrini dieron frescura a los locales, que salían de su parcela gracias al juego de espaldas de Troy Parrott.

Al ariete irlandés, el fichaje más caro de los béticos este verano, lo precede una fama de goleador que demostró en su tercer partido, cuando empujó a la red muy atento el despeje corto de Courtois tras un cabezazo de Deossa, imperial en el salto, a la salida de un córner.

El Real Madrid rozó el empate dos veces en el descuento: con el golazo de Carlos Espí anulado por un fuera de juego previo y con un penalti de Natan sobre Vinicius que Mbappé ejecutó con escasa fuerza a la derecha de Valles, que completó una actuación inolvidable desviando el disparo del francés.

Betis 1-0 Real Madrid

1 - Real Betis: Valles; Bellerín, Llorente (Bartra, min. 39), Natan, Fran García; Bernal (Deossa, min. 68), Marc Roca; Antony (Riquelme, min. 77), Isco (Fidalgo, min. 60), Fornals; y Cucho Hernández (Parrott, min. 68).

0 - Real Madrid: Courtois; Dumfries (Alexander-Arnold, min. 64), Konaté, Huijsen, Cucurella (Carreras, min. 88); Valverde (Espí, min. 82), Camavinga (Bernardo Silva, min. 64); Güler (Diomandé, min. 64), Bellingham, Vinicius; y Mbappé.

Gol: 1-0, min. 81: Parrott.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Amonestó a los locales Bernal (min. 64), Marc Roca (min. 83) y Natan (min. 93); y a los visitantes Güler (min. 47), Konaté (min. 54), Mourinho (entrenador, min. 54) y Camavinga (min. 62).

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports celebrado en el estadio de La Cartuja ante 66.046 espectadores.