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Rivales

La falta de pegada condena a Real Sociedad y Celta en Anoeta

Ambos equipos firmaron un empate sin goles

Efe
04/09/2026 00:02
SAN SEBASTIÁN, 03/09/2026.- El centrocampista de la Real sociedad Yangel Herrera (d) disputa el balón con el delantero del Celta de Vigo Ferrán Jutglá (i) durante el partido adelantado de la sexta jornada de la liga disputado este jueves en el estadio de Anoeta en San Sebastián. EFE/Juan Herrero
 El centrocampista de la Real sociedad Yangel Herrera (d) disputa el balón con el delantero del Celta de Vigo Ferrán Jutglá. EFE/Juan Herrero
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La Real Sociedad y el Celta de Vigo empataron este jueves sin goles (0-0) en un partido marcado por la falta de acierto de ambos equipos.

La Real Sociedad comenzó dominando el partido y pudo inaugurar el marcador pasados los diez primeros minutos en un córner botado por Barrenetxea sacado en corto. El extremo donostiarra entregó el balón a Aramburu y este puso un centro medido para que Jon Martín rematara de cabeza, obligando a Radu a repeler abajo el intento del central de Lasarte-Oria.

Poco después, en el minuto 20, Óskarsson recogió la pelota encarando a una defensa viguesa descolocada. El delantero islandés se la entregó a Oyarzabal, que conectó un fortísimo disparo que despejó el guardameta rumano. En el rechace, con la portería desguarnecida, Take Kubo mandó de volea un disparo por encima del travesaño.

Pasada la primera media hora de juego, Yangel Herrera avisó con un zurdazo desde fuera del área ante el que Radu tuvo que estirarse para enviar la pelota a córner

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En el minuto 40, Moriba recibió la pelota en la frontal del área y, tras amagar una vez, firmó con su pierna izquierda un disparo que se marchó lejos de la portería defendida por Remiro.

Nada más comenzar la segunda parte, el Celta de Vigo montó un contraataque que terminó con un disparo a media vuelta dentro del área de Antañón que se marchó desviado.

En el minuto 77, Álvaro Núñez perdió el esférico dentro del área ante Oyarzabal y el lateral del Celta agarró al capitán txuri-urdin, lo que provocó la caída del ‘10’ de la Real, quien pidió penalti. Sin embargo, el colegiado no señaló pena máxima al considerar insuficiente el contacto.

A falta de diez minutos para el final del partido, Remiro salvó a los locales al parar un disparo centrado de Aspas desde la altura del punto de penalti.

En el minuto 87, Guedes recibió la pelota en el costado derecho y dribló en dos ocasiones para zafarse de sus oponentes, pero su disparo cruzado se marchó rozando un poste.

Real Sociedad 0-0 Celta

0 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Yangel Herrera (Gorrotxategi, m.61), Turrientes (Soler, m.88), Oyarzabal; Barrene (Marchal, m.71), Óskarsson (Guedes, m.71) y Take Kubo (Sučić, m.61).

0 - Celta de Vigo: Radu; Marcos Alonso, Yoel Lago, Álvaro Núñez (Javi Galán, m.84); Carreira, Moriba, Miguel Román, Javi Rueda (Javi Rodríguez, m.84); Swedberg (Pablo Durán, m.63), Jutglà (Driouech, m.69) y Antañon (Iago Aspas, m.63).

Árbitro: García Verdura (Comité Catalán). Amonestó a Yangel Herrera (22) y Sučić (81) por parte de la Real Sociedad, y a Yoel Lago (52), Marcos Alonso (58) y Driouech (79) por parte del Celta de Vigo.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 6ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 30.364 espectadores

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