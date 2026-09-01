¿Qué les queda por fichar a los equipos de LaLiga en el último día del mercado?

El delantero brasileño de 29 años, Gabriel Jesús, nuevo fichaje del FC Barcelona a su llegada al aeropuerto de Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta

Después de 63 días abierta, la ventana de fichajes echa el cierre en la noche de este martes a las 23.59 horas de España. Y, como viene siendo tónica habitual en España, las apreturas económicas han provocado que la gran mayoría de equipos hayan llegado a este 1 de septiembre con bastante trabajo pendiente. Estos son los movimientos de entradas que desean concretar en las últimas horas los 19 rivales del Deportivo en LaLiga.

Alavés

El equipo babazorro llega a este día final del mercado pensando más en retener a sus piezas importantes que en fichar. De lograr que no volasen figuras determinantes como Antonio Blanco, Toni o Ángel Pérez se daría con un canto en los dientes, aunque en el horizonte está la posibilidad de incorporar a un lateral zurdo de largo recorrido. Suena Aarón Martín, del Genoa.

Athletic Club

Su particular mercado ha estado marcado por el retorno de cedidos que apuntan a ser importantes, como Peio Canales, Gere o Hugo Rincón. No hará ningún movimiento de entrada y trabaja en la salida de Unai Vencedor.

Atlético de Madrid

Llega al último día con el 'conflicto Julián Álvarez' todavía sin resolver. Después de haber incorporado mucho y de nivel, negocia paralelamente al caso del argentino para incorporar a un ‘9’ —se habla de Tresoldi— y apunta a certificar la llegada del canadiense Jonathan David, otro atacante. Tampoco renuncia al lateral Jorge Salinas, del Racing, aunque tantea otras opciones.

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Barcelona

Gabriel Jesus llega para reforzar el ataque, aunque no ha llegado un delantero centro rematador que sería la guinda del proyecto tras Rodri, Gordon, Adeyemi y Cancelo. Olvidado ya Julián Álvarez, vuelve a pugnar con el Atlético... ahora por Tresoldi. Tampoco es descartable que llegue alguien en defensa, aunque lo lógico sería que no hubiese más llegadas.

Betis

El conjunto hispalense podría certificar por fin la llegada de Dani Ceballos, cuyo regreso suena desde hace años. El mediocentro, libre tras salir del Real Madrid, es uno de los deseos de Pellegrini, pero podría no ser el único centrocampista en llegar si el club logra dar salida a Iker Losada... o a Álvaro Fidalgo. El asturiano con pasaporte mexicano no ha debutado en liga y podría salir unos meses después de llegar al cuadro verdiblanco.

Celta

Stefan Bajcetic ya ha llegado, aunque arrancará con el Celta Fortuna. La incorporación del hispano-serbio dota de alguna solución más para el centro del campo a un Claudio Giráldez que necesita más piezas. Con Javi Rueda asegurado pese a la llamada de la Premier, André Almeida, del Valencia, es uno de los deseados para la sala de máquinas, mientras que para la defensa llegará con casi total probabilidad el uruguayo Sebastián Cáceres, titular en el Mundial con la selección charrúa.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Stefan Bajčetić volve a casa!



Acordo co @LFC polo traspaso do canteirán celeste, que firma ata xuño de 2029.



Benvido ao teu fogar, Stefan 🩵 pic.twitter.com/n1MvIOtPJs — Canteira Celeste (@CanteiraCeleste) August 31, 2026

Elche

Se prevé un día agitado para el club franjiverde, que estudia con el Southampton la salida de Affengruber como método para sacar algo de dinero por un central que acaba contrato en 2027. John Donald, que no contaba, se irá al Mallorca. Es previsible que lleguen al menos un par de jugadores hoy. Uno de ellos, Rubén Sánchez, lateral del Espanyol.

Espanyol

El mercado está cerrado para el equipo dirigido en lo deportivo por Monchi... salvo que salga Roberto Fernández. El punta es tentado por equipos de Inglaterra e Italia, pero si algún equipo paga la cláusula, el Espanyol solo obtendría unos 15 millones, pues solo posee el 60% de sus derechos. De salir el ariete, deberá buscar un reemplazo urgente. Saldrá Rubén Sánchez.

Getafe

Tras incorporar a Nemanja Gudelj y dar salida a un descarte como Javi Muñoz, centra sus esfuerzos en fichar al centrocampista Obed Vargas, del Atlético. El mexicano es pretendido por muchos equipos de LaLiga, pero el ‘Geta’ es el mejor colocado porque le da la posibilidad de jugar en Europa.

Levante

Tras reforzar el centro del campo con Axel Tape, el club granota incorporará al punta Petar Ratkov, de la Lazio. Marcado por muchas restricciones en cuanto al límite salarial, no sería descartable alguna salida a lo largo del día de hoy, con Etta Eyong y Carlos Álvarez como grandes ‘caramelos’. Este último tiene pretendientes en la MLS estadounidense.

Axel Tape, con Héctor Rodas, durante su presentación con el Levante LUD

Málaga

Debe cerrar varias incorporaciones para apuntalar una plantilla con pocas caras nuevas. Aznou, del Bayern, ya es oficial en el lateral izquierdo. Mientras, el Napoli le cederá al centrocampista sueco Jens Cajuste.

Osasuna

Enzo Boyomo sigue generando interés en el extranjero, pero apunta a quedarse. Mientras, el club ultima la incorporación de Lizancos, lateral derecho del Burgos, que llegará lesionado del tobillo. No es descartable que a Pamplona llegue, además, algún futbolista para el frente ofensivo.

Racing

Tiene muchísimo trabajo tanto en salidas como en llegadas. Después de que Sergio Martínez aceptase la oferta del Real Madrid para unirse al Castilla, Gustavo Puerta apunta a irse al Nottingham Forest. No es descartable que Jorge Salinas salga rumbo al Atleti y en la operación entre el extremo Iker Luque. No fichará delantero centro, ya que Arana se queda, pero sí otras piezas.

Rayo Vallecano

Debe fichar a un portero tras la lesión de Batalla y a varios futbolistas más para apuntalar una plantilla muy justa... y que podría incluso perder a Ratiu, que es deseado por el Fulham de Arbeloa. Ha hecho caja, pero ha invertido muy poco.

Real Madrid

Salvo sorpresa, el conjunto blanco llega al último día de mercado con la plantilla más que resuelta a nivel de entradas. Tampoco se espera ninguna salida.

Real Sociedad

Otro de los equipos que afronta la recta final con la plantilla lista tras fichar a Héctor Fort. En la presentación del lateral, el presidente de la entidad, Jokin Aperribay, confirmó que el mercado para ellos está “cerrado”.

Héctor Fort firma una camiseta durante su presentación con la Real Sociedad RS

Sevilla

La salida de Oso por 10 millones ha generado un agujero más a Luis García Plaza. El Sevilla debe fichar sí o sí refuerzos para la banda y la delantera, aunque todo dependerá de la marcha de Rubén Vargas, que podría dejar un buen pellizco económico. Tiene mucho trabajo por hacer y no demasiados recursos.

Valencia

Tiene muchos déficits, pero solo está cerca de incorporar a Harvey Elliot, centrocampista del Liverpool. No hay más espacio para altas, aunque Almeida apunta a salir. De lograr colocar al portugués, podría llegar alguien para el frente ofensivo.

Villarreal

El mercado está casi cerrado para el Villarreal, aunque sí sufre alguna salida de última hora como Pape Gueye, intentaría reforzarse.