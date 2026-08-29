La previa de la jornada 3: Sevilla aguanta el ritmo

Juan Iglesias felicita a Isaac Romero tras marcar el tercer gol del Sevilla en su victoria por 1-3 ante el Athletic en San Mamés Luis Tejido

El Sevilla y el Betis han firmado un arranque histórico al ganar sus dos primeros partidos de Liga por primera vez en Primera, una circunstancia que sitúa a los dos equipos sevillanos en lo más alto de la clasificación. Ahora, la tercera jornada pondrá a prueba ese pleno, con el Sevilla recibiendo al Atlético y el Betis visitando al Levante, mientras el Real Madrid buscará mantener el liderato ante el Málaga y el Barcelona cerrará la jornada frente al Rayo en un horario poco habitual para los de Hansi Flick. Real Sociedad y Athletic Club buscarán sumar sus primer puntos del campeonato.

Vencedores y vencidos

Levante (17º - 1 punto)–Betis (5º - 6 puntos)

Hoy, 17.00

El Levante llega a la cita con la necesidad de encontrar gol después de encadenar por segunda vez dos jornadas sin marcar. Los problemas, además, se extienden a los despachos. El club sigue pendiente de varias inscripciones y sopesa incluso la salida de Carlos Álvarez, pretendido por equipos de España y del extranjero. Su marcha aliviaría las cuentas, pero también mermaría seriamente las opciones granotas de pelear por la permanencia. Enfrente estará un Betis lanzado, con dos victorias, ante Valencia y Real Sociedad, dos porterías a cero y un fondo de armario que ya ha dado puntos, como en Mestalla, donde Pablo García marcó tras una asistencia de Fran García, ambos saliendo desde el banquillo.

La misma enfermedad

Real Sociedad (20º - 0 puntos)–Espanyol (9º - 3 puntos)

Hoy, 19.00

Real y Espanyol llegan al duelo después de sufrir la misma enfermedad: ambos vienen de caer ante el Madrid. Los txuri-urdin necesitan empezar a sumar tras encadenar tres derrotas y siguen con el casillero a cero, aunque en el Bernabéu dejaron buenas sensaciones y algunos brotes verdes. El Espanyol, por su parte, quiere mantener su buen hacer a domicilio después de estrenarse con victoria en el campo del Levante y buscará su segundo triunfo del curso.

Sueños ante obligaciones

Sevilla (4º - 6 puntos)–Atlético (6º - 4 puntos)

Hoy, 21.30

El sevillismo ha despertado y, después de varias temporadas deambulando por la mediocridad del fútbol español, el Sánchez-Pizjuán solo piensa en disfrutar mientras el equipo responde. El Sevilla llega con pleno de victorias tras imponerse a Alavés y Athletic y recibe ahora a un Atlético desdibujado y pendiente de demasiados frentes. El empate en casa ante el Villarreal dejó dudas, especialmente en ataque. El caso Julián Álvarez sigue sin resolverse y el argentino no se ha entrenado en los últimos días por una “indisposición”. Tampoco termina de encontrar su sitio Lookman, más centrado, mientras Le Normand será baja tras su expulsión en la jornada anterior. En Nervión, mientras tanto, todo invita a soñar.

Mourinho vuelve al templo

Real Madrid (3º - 6 puntos)–Málaga (16º - 1 punto)

Mañana, 17.00

Mourinho quiere cogerle el gusto al Bernabéu. El Real Madrid llega al partido después de resolver el miércoles la jornada aplazada ante la Real Sociedad con un contundente 4-1, en una noche en la que Mbappé firmó un hat-trick y rescató a un equipo espeso en la primera parte, justo cuando empezaban a escucharse los primeros silbidos de la temporada en Chamartín. El conjunto blanco busca ahora prolongar su pleno de victorias ante un Málaga que solo suma un punto, el cosechado ante el Deportivo, y que afronta su segunda gran visita del curso después de pasar por el Metropolitano. Diomandé podría disfrutar de su primera titularidad.

Ganar para pasar página

Celta (14º - 1 punto)–Athletic (19º - 0 puntos)

Mañana, 21.30

Ninguno ha comenzado el curso a la altura de las expectativas y ambos llegan después de disputar entre semana sus respectivos partidos aplazados de la primera jornada. El Celta apenas suma un punto en dos jornadas y todavía digiere la dolorosa derrota ante Osasuna en Balaídos, donde se adelantó con un golazo de Aspas antes de acabar remontado. Marcos Alonso, expulsado en ese encuentro, será baja por sanción. El Athletic tampoco ha encontrado todavía el rumbo: cayó goleado ante el Sevilla en San Mamés después de quedarse muy pronto con diez y en el Camp Nou volvió a sufrir, hasta el punto de que Unai Simón evitó una goleada mayor con varias paradas extraordinarias.

El Sadar para prolongar

Osasuna (7º - 4 puntos)–Getafe (10º - 3 puntos)

Lunes, 21.30

Ganar siempre es un impulso, pero hacerlo después de remontar y lejos de casa tiene un valor añadido. Osasuna busca en El Sadar su primera victoria del curso para prolongar las buenas sensaciones de la segunda parte firmada en Balaídos, donde dio la vuelta al tanto inicial de Iago Aspas gracias a Kike Barja y Budimir, este último desde el punto de penalti. Enfrente estará un Getafe que llega con el desgaste de haber certificado entre semana su clasificación para la Conference League, pese a caer 2-1 ante el Partizán en Belgrado, haciendo valer el 3-1 de la ida en el Coliseum. El esfuerzo puede provocar rotaciones en El Sadar, aunque Kiko Femenía estará de vuelta tras cumplir sanción.

Otra vez al Camp Nou

Barcelona (2º - 6 puntos)–Rayo (13º - 1 punto)

Lunes, 21.30

Los culés serán el cuarto equipo que busque prolongar su pleno de victorias en la cuarta jornada de Liga, aunque lo hará en un horario poco habitual: un lunes. Los de Hansi Flick llegan después de imponerse con solvencia al Athletic y con Fermín y Raphinha como máximos goleadores, con tres tantos cada uno en las dos primeras jornadas. También ha debutado ya Rodri, que espera ahora su primera titularidad como azulgrana. El canterano Xavi Espart, ya con dorsal de primer equipo, podría disfrutar de su tercer partido de inicio. Enfrente estará un Rayo Vallecano que afronta la visita sin Augusto Batalla, operado esta semana de la fractura en la tibia derecha, y con Adrià Pedrosa, ex del Sevila, como nuevo refuerzo.