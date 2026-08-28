El Valencia visita Riazor sin marcar: "¡Un tiro a puerta, queremos un tiro a puerta!"

El delantero neerlandés del Valencia Arnaut Danjuma (c) realiza un remate perseguido por Ángel Ortiz (i), del Betis, durante un reciente partido de Liga en Mestalla EFE

El Valencia afronta la visita al Deportivo con un problema que ya pesa en el ánimo de su afición. Dos jornadas de Liga disputadas y ni un solo gol marcado. Solo el Levante comparte esa estadística en toda la categoría. En Mestalla, que este curso vive su despedida como templo valencianista, la grada ha encontrado una forma sarcástica de expresar el malestar. Durante el empate ante el Celta, los aficionados corearon “un tiro a puerta, queremos un tiro a puerta”, un cántico que retrata mejor que cualquier informe la sequía ofensiva del equipo de Carlos Corberán. Con el mercado a punto de cerrarse, el club sabe que tiene que resolver ese problema cuanto antes.

El estreno liguero dejó un 0-0 ante el Celta en el que los gallegos tuvieron las ocasiones más claras, aunque el Valencia pudo llevarse el triunfo con un remate de Guido Rodríguez en el descuento y, sobre todo, con las ocasiones que desperdició Arnaut Danjuma, titular por delante de Hugo Duro. El fútbol plano que mostró el equipo de Corberán volvió a provocar pitos entre los suyos, algo que ya venía siendo habitual la pasada campaña y que en este arranque no ha desaparecido. Días después llegó la visita del Betis, que se impuso con un gol de volea de Pablo García tras una asistencia de Fran García en un partido que se convirtió en un correcalles que el conjunto verdiblanco supo manejar mejor. Umar Sadiq tuvo para empatar una ocasión clarísima que no supo resolver y el enfado de la grada estalló de nuevo apenas unos días después del primer chasco.

La visita del Valencia devuelve a Riazor la sensación completa de Primera Más información

Las estadísticas confirman la falta de pegada que está mostrando el Valencia sobre el césped. Según SofaScore, el equipo levantino solo ha generado dos grandes ocasiones en estos dos encuentros. Es el octavo equipo de la Liga en volumen de disparos, con una media de doce por encuentro, pero cae hasta el puesto 18 en remates entre los tres palos, con apenas 2,5 por partido. Ese contraste entre generar volumen y no rematar con acierto explica el cántico de Mestalla en la jornada inaugural frente al Celta. En la métrica de goles esperados, que mide la calidad de las finalizaciones, la cosa mejora algo, con un dato de 1,82 que sitúa al Valencia undécimo de la categoría. El conjunto de Corberán ha llegado al área rival con más frecuencia que otros equipos como el Dépor, sin ir más lejos, pero le está faltando precisión en los últimos metros para transformar las aproximaciones en gol en este inicio de curso.

Por otro lado, en el plano individual destacan nombres que no terminan de responder en el arranque liguero. Hugo Duro, Umar Sadiq y Arnaut Danjuma siguen sin estrenar su casillero particular esta temporada y los extremos también se han quedado cortos en los dos primeros partidos. Diego López continúa de baja, Luis Rioja acaba de recuperarse de su lesión y la deseada llegada de Ramazani sigue sin cerrarse. La única nota positiva ha sido Ryunosuke Sato. El japonés es el atacante que mejores sensaciones ha dejado en este arranque de campeonato, con desequilibrio, movilidad e intención en los metros finales. Pero todavía sin gol en un equipo que ya el pasado curso mostró esa carencia. Sumó apenas 46 tantos en toda la Liga, una cifra inferior incluso a la del Mallorca, un equipo que acabó la temporada con su descenso a la categoría de plata.

Hartazgo de la grada

Por otro lado, Carlos Corberán sigue en el punto de mira de parte de la afición. El técnico admitió tras la derrota ante el Betis que el equipo necesita mejorar el apartado ofensivo, una declaración que llega después de dos partidos en los que el Valencia apenas ha inquietado a los porteros rivales. Los abucheos en Mestalla, que ya fueron habituales la pasada campaña, han regresado con la misma intensidad en el arranque de esta y el nombre de Corberán empieza a sonar entre los primeros señalados por una grada que ha perdido la paciencia. De hecho, en el enfrentamiento ante el Celta sonó tímidamente el “Corberán, dimisión” en un estadio que históricamente se ha mostrado exigente con su equipo.

Con el cierre de mercado cada vez más cerca, el Valencia sabe que necesita reforzar el ataque antes de que sea tarde. La carencia era evidente ya al inicio del verano, pero los dos primeros partidos de Liga han terminado de confirmar la urgencia. Sato ha sido, de momento, la única incorporación ofensiva de peso del verano, y el club levantino trabaja contrarreloj para sumar más calidad y alternativas arriba antes de que se cierre el plazo de fichajes. El Deportivo, que recibe en el estadio de Riazor la visita del Valencia, se encontrará con un rival necesitado de gol y con una afición que ya arranca la temporada con la paciencia tocada.