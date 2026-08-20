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Rivales

Ünal y Mojica dan el triunfo al Getafe en su regreso a Europa

Los azulones se impusieron al Partizán de Belgrado en la previa de la Conference League

Efe
20/08/2026 23:56
GETAFE (MADRID), 20/08/2026.- El centrocampista colombiano del Getafe Johan Mojica (c) celebra su gol en el partido de play-off de la Liga Conferencia que Getafe CF y Partizán de Belgrado disputan hoy jueves en el Coliseum de Getafe. EFE/Sergio Pérez
Los jugadores del Getafe celebran el tercer gol, obra de Mojica
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Enes Ünal y Johan Mojica lideraron el triunfo del Getafe ante el Partizán (3-1), un resultado que encarriló en los últimos minutos después de jugar más de media hora con diez por la expulsión de Abqar y que le permitirá viajar con dos goles de ventaja a Belgrado, donde buscará certificar su clasificación para la fase de grupos de la Liga Conferencia.

Exactamente seis años y seis meses después del último partido europeo que disfrutó el Coliseum (el Ajax en los dieciseisavos de final de la Liga Europa), el Getafe se encontró con otro duelo continental. Otra vez con José Bordalás al frente después de un trabajo excelso a lo largo de 38 jornadas de la pasada Liga. Eso sí, el esfuerzo de casi 3.500 minutos se iba a decidir en 180.

Enfrente, un histórico venido a menos. El Partizan brilló allá por los años 60, cuando llegó a perder una final de la Copa de Europa ante el Real Madrid. Desde entonces, ha vivido de los recuerdos. A priori, era un rival más débil, pero la realidad es que al Getafe le cuesta arrancar las temporadas.

Suele tener un problema: se van muchos jugadores y vienen muchos nuevos. En esta ocasión, perdió pilares como Arambarri, Juan Iglesias o Milla. A cambio, llegaron nueve caras nuevas, alguna con la camiseta puesta desde casa.

Fue el caso de Francho, que apenas completó un par de entrenamientos y entró directo en el once de Bordalás por la ausencia de última hora de Mario Martín. El técnico azulón también dio la titularidad a Enes Ünal, suplente en la derrota ante el Alavés (3-0) en el estreno liguero del Getafe. La otra novedad, el colombiano Johan Mojica, fue muy protagonista junto al turco.

LEGANÉS (MADRID), 20/08/2026.- El defensa rumano del Rayo Andrei Ratiu (d) lucha con Mikel Rodríguez, del Alavés, durante el partido de la segunda jornada de LaLiga que Rayo Vallecano y Deportivo Alavés disputan este jueves en el estadio de Butarque. EFE/Kiko Huesca

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Juntos fabricaron el primer tanto del partido. Pronto, a los nueve minutos y gracias a un centro preciso desde la banda izquierda del sudamericano. Ünal entró solo y, de volea, abrió el marcador. Fue el premio a un inicio preciso del Getafe, que también dispuso de un mano a mano del uruguayo Martín Satriano salvado prácticamente sobre la línea por un defensa.

El delantero turco estaba fino, ligero y en forma. Un punto por encima del resto. Como Mangala, que gobernó bien el centro del campo y dejó muy buenas sensaciones como sustituto de Arambarri. Pero a ese ímpetu inicial, que alcanzó hasta casi la media hora, le sucedió un último cuarto gris. Bajaron las revoluciones y el Partizán, que no había dado señales de vida, se encontró con un gol: contragolpe dirigido por Jeh y bien rematado por Seck. Y justo después, el descanso. Vuelta a empezar.

El conjunto serbio tenía el partido donde quería. El resultado era bueno y procedió a jugar como suele hacer el Getafe: fútbol rocoso, intenso, perdidas de tiempo y esperar a rematar la faena. Lo pudo hacer con un remate al larguero de cabeza de Jeh al que le siguió la expulsión de Abqar. Con amarilla, el defensa azulón llegó tarde a un cruce ante Miladinovic y se fue a la calle. El Getafe tenía 35 minutos para aguantar o jugar a los héroes.

Y jugó a lo segundo. Firmó una proeza. Enes Ünal avisó con un tiro al palo y se animó al final, con una jugada al borde del área en la que se deshizo de unos cuantos rivales. La pelota llegó a Satriano y después a Andrés García, que la empujó a la red para elevar al marcador un sufrido 2-1.

Y no fue el final, porque Mojica, excepcional todo el partido, apareció cuando el choque agonizaba para hacer el 3-1 que no será definitivo. En Serbia, espera una caldera.

Getafe 3-1 Partizán

3.- Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Abqar, Romero, Mojica; Terrats (Andrés García, min. 74), Mangala (Sazonov, min. 79), Francho; Satriano y Enes Ünal.

1.- Partizán: Milosevic; Roganovic, Milic, Mitrovic, Simic, Nwulu (Djurdjevic, min. 67); Baba (Cumic, min. 80), Ugresic (Aleksic, min. 67); Seck, Jeh (Kozjek, min. 80) y Vukotic (Miladinovic, min, 67).

Goles: 1-0, min. 9: Enes Ünal; 1-1, min. 43: Seck; 2-1, min. 87: Andrés García; 3-1, min. 90: Mojica.

Árbitro: Andris Treimanis (Letonia). Expulsó a Abqar por doble amonestación (min. 39 y 68) y mostró tarjeta amarilla a Kiko Femenía (min. 76) y a Mayoral (min. 91) por parte del Getafe y a Roganovic (min. 56) por parte del Partizán.

Incidencias: partido de ida de la ronda previa de la Liga Conferencia disputado en el Coliseum ante cerca de 10.000 espectadores

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