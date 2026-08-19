La afición del Rayo pasa a la acción

El Rayo Vallecano pone a disposición de sus abonados en las taquillas de Vallecas las entradas para acudir al estadio Butarque de Leganés al encuentro de mañana ante el Alavés EFE

La crisis del Rayo no termina. La Comunidad de Madrid, propietaria del Estadio de Vallecas, mantiene el cierre del recinto después de detectar el pasado mes de julio “graves deficiencias de seguridad” en todas las instalaciones, una situación que compromete la celebración con garantías de un evento de tal magnitud como un partido de Primera División.

El Gobierno regional espera resolver la situación con unas obras de urgencia que tendrán una duración de entre dos y seis meses. Durante ese periodo se corregirán defectos estructurales de seguridad, problemas en las instalaciones eléctricas, los sistemas de protección contra incendios y el alumbrado de emergencia, además de graves deficiencias higiénico-sanitarias.

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Mientras se inician esas obras, el Rayo realizó en las últimas semanas diversas tareas de mantenimiento y limpieza tras las que asegura que el estadio está "apto" para su uso. Para ello, presentó una auditoría con un informe favorable que, tras ser estudiado, no ha servido para que la Comunidad de Madrid levante las medidas cautelares que impiden utilizar el recinto.

Por todo ello, y para evitar jugar en Leganés, el club madrileño emitió un comunicado en la madrugada de hoy en el que lamentaba la negativa de la Comunidad de Madrid y anunciaba la presentación formal ante LaLiga de una petición de aplazamiento del partido, al considerar que la imposibilidad de jugar en Vallecas supone “un grave perjuicio” para el club y su afición.

Sin embargo, LaLiga confirmó hoy que ha desestimado la solicitud de aplazamiento “dado que no concurre una causa reglamentaria, de fuerza mayor ni una disposición de autoridad competente que imposibilite la disputa del partido en el día fijado”.

Ante estas insólitas circunstancias, la Plataforma ADRV, que engloba a la mayoría de las peñas, y el grupo Bukaneros han vuelto a hacer un llamamiento a toda la afición para que no acuda al encuentro ante el Alavés, que se disputa hoy, algo que ya habían pedido la pasada semana.

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Entre las razones esgrimidas está el rechazo a la gestión del presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, al que acusan de “abandonar al equipo y llevar a la ruina al club” y del que dicen que lleva “quince años poniendo en riesgo la seguridad, nuestra seguridad, con la connivencia de las instituciones”.

Además, quieren hacer “la máxima fuerza posible conjunta en la reclamación de la devolución del importe correspondiente a los partidos no disputados en el Estadio de Vallecas” y critican la “dejadez institucional, el apagón informativo y el total abandono de sus abonados”. “Por todo ello y por la cantera, el femenino, los trabajadores del club y las instalaciones, pero, sobre todo, por nosotros mismos”, concluyen.

Cabe recordar que la temporada pasada el Rayo ya tuvo que exiliarse a Leganés para el derbi frente al Atlético de Madrid. La afición franjirroja no respondió, ya que solo 5.335 abonados de los más de 12.000 que tiene el Rayo acudieron a Butarque, una circunstancia que probablemente vuelva a repetirse mañana contra el conjunto babazorro.

Además, los problemas de la gestión del club de Vallecas no terminan ahí, ya que el Consejo de Administración del Deportivo Alavés anunció que no acudirá al palco presidencial de Butarque porque el conjunto madrileño no ha querido vender entradas a la afición vitoriana. El club vasco aclaró que defenderá “con firmeza los intereses de sus seguidores” y reclamó garantías para que “situaciones como esta no se normalicen ni vuelvan a repetirse”.