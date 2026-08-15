La previa | Comienza el espectáculo en Primera División

Sorloth, Baena y Hancko celebran un gol del noruego la pasada temporada para un Atlético que iniciará la competición el miércoles en La Rosaleda ante el Málaga EFE/JUANJO MARTÍN

La espera ha llegado a su fin. Hoy, a las 19:30 horas, arrancará la temporada 2026-27 de Primera División, casi tres meses después de que finalizara la pasada campaña. El inicio del nuevo curso estará condicionado por la reciente celebración del Mundial, ya que, mientras algunos de los clubes que competirán esta temporada en LaLiga ya comienzan a rodar este fin de semana, otros han tenido que retrasar su puesta a punto al contar con futbolistas que se incorporaron recientemente a la dinámica del equipo tras su participación en la cita mundialista.

El punto de partida

Alavés-Getafe

Hoy, 19.30 horas.

El conjunto babazorro llega al estreno liguero después de completar una pretemporada corta, pero inmaculada, en la que no perdió ninguno de los cuatro encuentros disputados. Enfrente estará un Getafe que ha firmado una pretemporada aceptable, aunque marcada por el elevado número de bajas que ha sufrido durante este verano. Las salidas han afectado especialmente al centro del campo, donde las marchas de Arambarri y Milla, máximo goleador y máximo asistente del equipo la pasada campaña, respectivamente, han dejado muy mermada la medular azulona.

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Un choque de crisis

Sevilla-Rayo Vallecano

Hoy, 21.30 horas.

El conjunto nervionense recibirá al Rayo Vallecano después de una pretemporada con resultados aceptables. Sin embargo, Luis García Plaza afronta el inicio de curso con una plantilla muy diferente a la que encontró cuando llegó al club en abril y con el problema añadido de disponer de un grupo muy corto: actualmente solo cuenta con 17 futbolistas. Por su parte, el Rayo llega después de una pretemporada sin demasiado brillo y en medio de una situación complicada tanto en los despachos como sobre el terreno de juego. A nivel institucional, el club se encuentra condicionado por la suspensión cautelar de la concesión de su estadio. En el plano deportivo, las recientes salidas de Pep Chavarría y Nobel Mendy han debilitado considerablemente una defensa que ya afrontaba el inicio de temporada con algunas dudas.

Una visita exigente

Racing de Santander-Villarreal

Mañana, 17.00 horas.

El Racing de Santander regresará a Primera División recibiendo a un Villarreal que terminó la pasada temporada en una meritoria tercera posición. El conjunto cántabro afronta su vuelta a la máxima categoría después de una pretemporada marcada por las dificultades, especialmente por las salidas y por el reducido número de incorporaciones realizadas. La situación es muy diferente en el Villarreal. El Submarino Amarillo llega al estreno liguero con una plantilla prácticamente al completo y, salvo contratiempo de última hora, Iñigo Pérez podrá contar con todos sus efectivos. Además, el equipo ha dejado buenas sensaciones durante los amistosos de preparación, mostrando una imagen notable antes del comienzo de la competición oficial.

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Un duelo entre situaciones opuestas con objetivos similares

Espanyol-Levante

Mañana, 19.00 horas.

El Levante visitará Cornellà con un problema que vuelve a repetirse respecto al curso pasado: las dificultades para inscribir a sus futbolistas. A falta de un día para el debut, Luis Castro cuenta actualmente con tan solo doce jugadores inscritos. Pese a ello, el técnico levantinista puede estar satisfecho con el rendimiento mostrado por su equipo durante la pretemporada. En el otro lado, el Espanyol ha disfrutado de una preparación más tranquila. El conjunto catalán mantiene buena parte del bloque de futbolistas que fueron importantes para Manolo González durante la pasada campaña, lo que le permitirá poder volver a repetir el gran inicio del curso anterior.

Una odisea anticipada

Atlético de Madrid-Málaga

Miércoles, 21.00 horas.

El último de los recién ascendidos tendrá un examen de máxima exigencia en su visita a la capital. El Málaga tratará de dar la sorpresa ante un Atlético de Madrid que ya puso punto final a su pretemporada con el encuentro disputado ayer frente al Olympique de Marsella que finalizó en victoria (1-2) para los colchoneros. El conjunto de la Costa del Sol ha vivido una preparación marcada por las lesiones y por la ausencia de algunas incorporaciones que todavía están pendientes de llegar. Aun así, todo apunta a que Funes podría apostar por el mismo once que presentó ante el Fulham en su último amistoso. Por su parte, Simeone previsiblemente alineará a sus mejores futbolistas disponibles para afrontar un estreno que exigirá la máxima concentración al conjunto rojiblanco. La principal incógnita estará en la presencia de Julián Álvarez, cuya situación ha estado rodeada de rumores durante los últimos meses debido a las informaciones que lo han relacionado con el Barcelona.