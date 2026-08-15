La maldición inaugural ilicitana

Jugadores del Elche en su pasada jornada inaugural ante el Betis en el Villamarín (1-1) Elche C.F.

Ha llegado la hora. Después de siete partidos en los que Antonio Hidalgo ha podido probar todos los engranajes de su renovado equipo y tras completar una pretemporada notable, en la que únicamente cayó por la mínima en un apretado partido ante el Real Madrid por el Trofeo Teresa Herrera el pasado miércoles, el momento de la verdad se encuentra a la vuelta de la esquina.

Este lunes, a las 21:00 horas, el conjunto blanquiazul comienza su andadura en Primera División después de ocho largos años deambulando tanto por la división de plata como por la de bronce. Se estrenará como local ante el Elche, equipo que afronta su segundo año consecutivo en la categoría y que, a pesar de que sufrió hasta la última jornada para evitar el descenso la pasada campaña, se convirtió en una de las grandes sorpresas en los primeros compases de la competición. Los de Eder Sarabia se mantuvieron invictos durante las siete primeras jornadas de Liga, en las que sumaron 13 puntos (tres victorias y cuatro empates) y firmaron el mejor arranque liguero de su historia.

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Sin embargo, si dejamos a un lado este brillante inicio de campaña y nos centramos únicamente en los partidos inaugurales del Elche, la realidad del conjunto ilicitano es completamente distinta. Y es que no ha conseguido llevarse la victoria en la primera jornada de Primera División en las últimas doce ocasiones en las que disputó la categoría.

El último triunfo del Elche en la primera fecha de la competición se remonta a hace 53 años, cuando derrotó por 1-0 al Barcelona en el estadio de Altabix, antiguo feudo de los franjiverdes, con un gol de Chiva. Desde entonces, en los doce encuentros inaugurales posteriores, el conjunto ilicitano acumula un balance de nueve derrotas y tres empates.

La última ocasión en la que logró puntuar en su primera jornada fue precisamente la pasada temporada, cuando consiguió rescatar un empate en los últimos minutos del tiempo reglamentario en el estadio Martínez Valero ante el Betis (1-1), gracias a un gol de Germán Valera.

Sin embargo, como visitante, el Elche no puntúa en una jornada inaugural desde hace 40 años, cuando cosechó un empate a cero ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán en la campaña 1976-1977.

En total, en sus 25 partidos inaugurales en Primera División, el Elche solo venció en tres ocasiones, empató ocho y perdió las catorce restantes. Aunque, si ponemos el foco en la última década, el equipo ilicitano, independientemente de la categoría en la que haya competido, solo ha podido ganar una vez en la primera jornada de Liga: en el curso 2016-2017, ante el Rayo Vallecano, en Segunda División.

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Además, históricamente, el cuadro franjiverde ha tenido dificultades para ganar en Riazor. De las últimas 14 ocasiones en las que ha visitado la ciudad herculina, desde 1982 hasta hoy, únicamente ha podido salir victorioso en dos, que, precisamente, coinciden con sus dos últimas visitas: en 2019 y 2025.

No obstante, si hablamos exclusivamente de los enfrentamientos en Riazor en la máxima categoría del fútbol español, el conjunto ilicitano únicamente ha conseguido una victoria en seis encuentros. Ese triunfo se remonta a la temporada 1964-1965, cuando el delantero paraguayo Juan Ángel Romero, máximo goleador histórico del Elche en Primera División, marcó el único tanto del partido (0-1) para darle la victoria a su equipo y dejar al cuadro coruñés a merced del descenso a Segunda División, que se confirmaría en la jornada siguiente.

Por otro lado, en lo que llevamos de siglo, el Deportivo ha ganado su primer encuentro de Liga como local en quince ocasiones, mientras que en cinco firmó las tablas y en seis cayó derrotado.

Los antecedentes parecen favorecer a este nuevo proyecto de Antonio Hidalgo, un equipo que tratará de empezar con buen pie esta nueva etapa en la máxima categoría del fútbol español con un resultado positivo ante el conjunto ilicitano.