Empieza la cuenta atrás para los rezagados por el Mundial

José Mourinho y Bernardo Silva, en Riazor durante el Trofeo Teresa Herrera EFE/CABALAR

Mientras que el Deportivo y la mayoría de sus rivales comenzarán este fin de semana su andadura en la nueva temporada, varios de los principales equipos de LaLiga tendrán que esperar unos días más para estrenarse. Real Madrid, Barcelona, Athletic Club, Real Sociedad y Betis han visto aplazados sus encuentros de la primera jornada debido, principalmente, a la participación de varios de sus futbolistas en las fases finales del Mundial.

El caso del Betis es uno de los más significativos. La presencia del argentino Giovanni Lo Celso en la final del Mundial sirvió como argumento para que el conjunto sevillano obtuviera permiso para retrasar su estreno liguero. Los verdiblancos todavía tienen previsto disputar un último amistoso antes de comenzar oficialmente la competición. Su primer encuentro correspondiente a la segunda jornada será el viernes 21 de agosto ante la Real Sociedad. Finalmente, el martes 25 de agosto disputarán su partido pendiente, de la jornada 1, frente al Valencia.

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El aplazamiento supone que el Valencia, pese a no haber contado con futbolistas en las últimas fases del Mundial, también se vea afectado por la decisión. El conjunto che, que ya ha cerrado su pretemporada, tendrá además un primer compromiso liguero el sábado 22 de agosto frente al Celta de Vigo.

Otro de los encuentros aplazados será el Real Madrid-Real Sociedad, que se disputará el miércoles 26 de agosto. Ambos equipos deberán esperar hasta entonces para estrenarse en la primera jornada.

Sin embargo, el conjunto blanco aún tiene previsto cerrar mañana su preparación con un último amistoso ante el Schalke 04. Posteriormente, comenzará su competición oficial el sábado 22 de agosto, cuando se enfrentará al Espanyol en el encuentro correspondiente a la segunda jornada.

La Real Sociedad todavía jugará un amistoso más hoy a las 15.00 ante el Chelsea. El conjunto donostiarra se estrenará en la segunda jornada frente al Betis, el viernes 21 de agosto, antes de medirse al Real Madrid cinco días después.

El Barcelona y el Athletic Club serán los últimos protagonistas de estos aplazamientos. Su encuentro de la primera jornada se disputará el jueves 27 de agosto.

Antes de comenzar la competición oficial, el conjunto azulgrana todavía tiene pendiente un último amistoso frente al Al-Ahly este miércoles. Después, disputará su primer encuentro de liga el domingo 23 de agosto, ante el Elche, correspondiente a la segunda jornada.

El Athletic, mientras tanto, ya ha concluido su pretemporada. El conjunto dirigido por Edin Terzic afrontará su estreno liguero el sábado 22 de agosto frente al Sevilla, antes de desplazarse posteriormente para disputar el aplazado ante el Barcelona.

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A estos aplazamientos motivados por la situación de los futbolistas se ha sumado ahora un caso completamente diferente. El encuentro entre el Celta de Vigo y Osasuna, inicialmente previsto para este fin de semana, ha sido aplazado debido al deterioro del césped de Balaídos provocado por un hongo.

LaLiga ha decidido trasladar el partido al jueves 27 de agosto, con la previsión de que para entonces el conjunto vigués haya podido solucionar el problema. Así pues, ambos conjuntos se estrenarán en la fecha correspondiente a la jornada 2: el Celta visitará al Valencia el próximo sábado y Osasuna recibirá al Levante el lunes 24 de agosto.

De esta manera, la primera jornada de LaLiga 2026/27 se prolongará durante casi dos semanas y ofrecerá un inicio poco habitual a lo que estamos acostumbrados.