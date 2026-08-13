Un hongo obliga a aplazar el debut liguero del Celta en Balaídos

El centrocampista del Paok FC, Christos Zafeiris (d), disputa el balón ante el delantero del Celta, Iago Aspas, durante el encuentro de vuelta de los playoff de la Liga Europa Salvador Sas

El Celta no podrá debutar en liga este domingo 16 de agosto. Y es que el encuentro que el conjunto celeste debía disputar ante Osasuna correspondiente a la primera jornada se aplaza por un hongo que ha afectado al césped del estadio de Balaídos. Así lo ha anunciado en la mañana de este jueves LaLiga, que en coordinación con los dos clubes y la RFEF ha decidido posponer la disputa del encuentro al no encontrarse la hierba en las condiciones óptimas para jugar al fútbol.

"A semana pasada realizouse unha visita técnica por parte de LaLiga na que se validaron os traballos realizados para erradicar a enfermidade que afectaba o céspede e certificouse que o campo cumpría os parámetros de calidade e seguridade esixidas para a práctica deportiva. As condicións climáticas dos últimos días produciron un efecto adverso na boa evolución que estaba a ter o terreo de xogo e propiciou a decisión de suspender o encontro", explica el Celta en su comunicado, en el que explica que las entradas despachadas seguirán siendo válidas para el jueves 27 de agosto, día para el que se ha trasladado el partido, que comenzará a las 20.30 horas.

De este modo, serán tan solo cuatro los encuentros que se disputen entre sábado y domingo, en lo que será una atípica primera jornada de liga. La patronal ha tenido que 'trocear' esta primera fecha debido a la cercanía de la disputa del Mundial, que ha obligado a otorgar más tiempo de preparación a varios clubes. A mayores, cuestiones sobrevenidas como esta enfermedad de la hierba de Balaídos ha seccionado todavía más la fecha inicial del campeonato, que para el Deportivo arrancará el lunes 17 a las 21.00 horas contra el Elche, en Riazor.

Malestar en Pamplona

Malestar en Pamplona Osasuna ha manifestado este jueves su “absoluto desacuerdo” con la nueva fecha fijada para el partido contra el Celta, que finalmente tendrá lugar el 27 de agosto, y ha considerado que esa decisión le perjudica.

“El Club Atlético Osasuna quiere manifestar su absoluto desacuerdo con la nueva fecha señalada para el encuentro Celta-Osasuna, previsto para este domingo 16 de agosto. El mal estado del terreno de juego por la presencia de un hongo impide la disputa del encuentro en la fecha inicialmente señalada a pesar de los esfuerzos realizados por el club local, circunstancia que Osasuna entiende y comprende”, ha indicado Osasuna en su comunicado.

“Tanto Celta como Osasuna acordaron que los días 24 o 25 de septiembre, coincidiendo con el parón de selecciones, era la fecha indicada para no sobrecargar el calendario de ambos conjuntos y permitir la adecuada recuperación de los jugadores en un periodo sensible en cuanto a lesiones como es el inicio de una nueva temporada”, ha manifestado.

El club navarro ha asegurado que tanto LaLiga como la RFEF eran conocedoras de la existencia de este acuerdo entre clubes. “Sin embargo, ni LaLiga ni la RFEF han sido sensibles a la petición realizada y han decidido, unilateralmente, que el partido se dispute el jueves 27 de agosto, obligando a Osasuna a jugar un partido el lunes 24 de agosto y otro el jueves 27 de agosto, con desplazamiento incluido”, afirma el club.

En ese sentido, ha considerado que "el equipo más perjudicado por la suspensión del encuentro por causas totalmente ajenas a él es, de nuevo, el más perjudicado en el nuevo señalamiento". Ha afirmado que el hecho de que una competición como LaLiga española decida un jueves, a tres días de un partido, un aplazamiento, "sigue la línea de los habituales movimientos de última hora en el calendario a los que desgraciadamente nos hemos acostumbrado por la falta de previsión y de seriedad".

"Pero que, además, tanto LaLiga como la RFEF obvien la existencia de un acuerdo entre clubes para la disputa del encuentro, cuando además Osasuna ha sido sensible a las circunstancias del Celta y había acordado con el equipo gallego una nueva fecha, es sencillamente una falta de respeto inadmisible", ha aseverado.

Ha agregado que esa "falta de respeto" se une en este caso "a la nula sensibilidad para modificar el señalamiento del Osasuna-Levante o la señalización en lunes de los dos primeros partidos como local esta temporada".

"No hay reglamento ni criterio ni explicación que pretenda darse que pueda sostener que, ante una fecha acordada por los dos clubes implicados, se tome una decisión que perjudique especialmente al que ya había resultado perjudicado por el inicial aplazamiento", ha incidido Osasuna.

"Ni tampoco que dicha decisión se venda como un acto 'en coordinación con los clubes'. Y todo ello a poco más de 48 horas de que ese equipo tenga un vuelo planificado para desplazarse hasta Vigo. Efectivamente no es fútbol, es LaLiga", ha concluido.

El partido Celta-Oasuna, de la primera jornada de LaLiga EA Sports, que debía disputarse en Balaídos, el próximo domingo a las 21:30 horas, se jugará finalmente el jueves 27 de agosto a las 20:30 horas.