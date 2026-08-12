Fer Niño no oculta la ambición del Elche a cinco días de jugar contra el Dépor: "La gente va a disfrutar"

Morcillo y Fer Niño, durante su presentación con el Elche ECF

A cinco días del estreno liguero en Riazor ante el Deportivo, el Elche presentó a dos de sus fichajes más importantes del verano. Fer Niño y Javier Morcillo hablaron en público por primera vez como jugadores franjiverdes en un acto en el que el delantero prometió a su hinchada que va a “disfrutar mucho” tras comprobar la calidad que hay en la plantilla.

El jugador, incorporado este verano procedente del Burgos, aseguró estar “encantado” de su fichaje por el Elche y afirmó que no tuvo que pensarse mucho la oferta del equipo ilicitano. “Jugar en Primera es algo que todo el mundo sueña. El Elche es un club histórico, aquí jugó mi padre, que me habló maravillas. No puedes decir que no”, explicó el gaditano, que destacó el ambiente “espectacular y familiar” que se ha encontrado en el vestuario.

Fer Niño indicó que no supone una presión añadida ser el único delantero, por el momento, en la plantilla y destacó el “nivelazo” de los jóvenes jugadores del filial que han hecho la pretemporada. “Me gusta ponerme presión a mí mismo y exigirme. Si no es así, no das lo máximo”, argumentó el delantero que, pese al diferente estilo del Elche con respecto al Burgos, aseguró que su juego se adapta a lo que propone Martín Anselmi.

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“Vengo de un estilo más de bloque medio y aquí se trata de ser más protagonistas y de llevar la manija del juego. Pero puedo dar soluciones al espacio, asociarme y dar continuidad al juego”, explicó el ariete con pasado en el Villarreal.

Por último, Fer Niño insistió en que confía en la actual plantilla, más allá de que puedan llegar más refuerzos. “Seguro que daremos el nivel”, incidió el atacante, que se marcó como reto personal para el próximo curso “ayudar al equipo con todos los goles y asistencias posibles”.

Oportunidad única

Por su parte, Morcillo explicó que fichar por el equipo ilicitano era una oportunidad "única" para él en su corta carrera deportiva. El jugador, que procede del Atlético de Madrid, reiteró que era “imposible” rechazar la oferta del conjunto ilicitano, del que destacó el apoyo que recibe de su masa social.

“Tras vivir en Barcelona y Madrid dudaba un poco de la calidad de vida, pero es una maravilla”, señaló el futbolista, que definió el entorno del Elche como “gente amable y generosa”.

Morcillo asumió con naturalidad los cambios que ha vivido en los dos últimos años, en los que ha pasado de jugar en Segunda RFEF a Primera. “Intento estar tranquilo. Mi familia me ayuda a relativizar las cosas. Lo importante es el presente, que es lo que me ha hecho estar aquí en un grandísimo club como el Elche”, explicó el catalán. El centrocampista aseguró que la idea futbolística del Elche es “parecida” a lo que ha venido haciendo en los últimos tiempos.

“Hay que tener piernas para ganar espacio, emparejar al hombre. Con el balón me siento cómodo y me gusta asociarme”, dijo el joven jugador, que aseguró “no tener dudas” del nivel “altísimo” que tiene el Elche para lograr la permanencia en Primera. En cuanto a su objetivo personal, comentó que su deseo es “ayudar al equipo, que es lo más importante”.