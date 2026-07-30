Marian Mouriño y el patrocinio de Abanca al Celta: "No peleamos por lo mismo que el Dépor, les llevamos 15 años de ventaja"

Marián Mouriño, el pasado enero en el programa ‘La Revuelta’ TVE

El regreso del Deportivo a Primera División rescatará también la histórica rivalidad entre el club coruñés y el Celta. Y aunque el balón de O Noso Derbi no rodará hasta enero, hay algo en el ambiente que invita a los primeros piques. Uno de ellos es la condición de Abanca de máximo accionista del Dépor y al mismo tiempo patrocinador del Celta. Hay polémica en Vigo e incluso algún sector de la afición celeste aboga revisar el acuerdo con la entidad bancaria.

Sobre eso habló Marian Mouriño, presidenta del Celta, que aprovechó para dejar un recado dirección norte. "Pongo en valor que Abanca ha estado con nosotros ocho años y ha firmado diez con el club en momentos que no era fácil encontrar patrocinadores y estar de nuestra mano. Es verdad que puede ser una situación incómoda si la valoramos mirando hacia el norte. Es una empresa que nos patrocina y no creo que luchemos por los mismos objetivos que el Dépor. Les faltan 14 años seguidos en Primera para luchar por lo mismo. Nosotros pelearemos, será duro y lucharemos por la permanencia nosotros también. Pero les llevamos 15 años de ventaja".

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De momento, Abanca tiene dos años más de acuerdo con el Celta y la presidenta celeste prefiere esperar para valorar si mantendrán la relación. "No nos hemos sentado todavía porque quedan dos años. Pero Abanca nos ha trasladado que para ellos el sur de Galicia y Vigo es importante. Hay muchísimos trabajadores y clientes de Abanca y para ellos sigue siendo importante estar y patrocinar al Celta. Es la información que tenemos y nos damos dos años para ver qué pasa".

Diez millones de pérdidas

Mouriño también habló de la salud financiera del Celta y cómo se moverá en el mercado de fichajes. La mandataria admitió este jueves estar “un poco” preocupada por la posibilidad de meter al club en “números negros”, por eso señaló que necesitan “hacer un esfuerzo” para que el club “no sigan perdiendo dinero”.

“Un club de fútbol tampoco tiene por qué dar beneficios porque no reparte dividendos. Yo estaría muy tranquila con que el club ni perdiese ni ganase dinero, y en eso estamos todos trabajando y haciendo un esfuerzo. El club está sólido a nivel tesorería, a nivel deuda, pero no puedes continuar muchos años más dando pérdidas”, expuso.

La entidad celeste acumula más de 50 millones de euros en pérdidas desde el año 2020, encadenando un lustro con números rojos continuados a excepción de un pequeño superávit en el curso 2021-22. Pese a ello, su máxima accionista dejó claro que no van a malvender a sus mejores futbolistas.

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“No vamos a vender por vender. No nos vamos a obligar a vender si el jugador y el club no estamos convencidos de que es una buena decisión para ambas partes. Hemos hecho una gestión económica muy buena. Los ingresos de Europa también nos han ayudado en esta gestión. Hemos decidido que preferíamos presentar unas pérdidas que estuviesen controladas por el club antes que hacer ventas que no estuviésemos convencidos por ambas partes”, declaró.

En una larga comparecencia ante los periodistas, Mouriño lamentó que el club vuelva a cerrar el ejercicio con pérdidas de “un poco más de 10 millones de euros” al no cumplir “la exigencia” de realizar ventas de jugadores por unos 32 millones de euros.

“Aunque la cifra es mala y tener pérdidas siempre es negativo para la gestión y la planificación de un club, tengo que poner en valor que el año pasado que vendimos por más de 25 millones perdimos un poquito más que este año que hemos vendido por 4 millones”, detalló.

En este sentido, manifestó que el límite salarial para la temporada 2026-27 “va a bajar un poco” de lo otorgado al no cumplir ese promedio de ventas. "El año pasado teníamos, más o menos, sobre unos 91 millones otorgados. Dispusimos de 80 millones y, pese a ello, teníamos que vender por valor de 32 millones. Este año bajará aproximadamente a 88 millones el límite otorgado, pero nuestra idea es seguir con esos 80 millones en el primer equipo”, sentenció.