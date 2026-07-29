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El Racing asesta un golpe en el mercado con el fichaje de la estrella del Mundial sub-20

El conjunto cántabro acuerda con el Rennes la cesión del ariete Yassir Zabiri

Yago Freire
29/07/2026 18:54
Zabiri celebra un gol con Marruecos en el pasado Mundial sub-20
Zabiri celebra un gol con Marruecos en el pasado Mundial sub-20
EFE
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El Racing de Santander ha alcanzado un acuerdo con el Rennes para la incorporación en forma de cesión de Yassir Zabiri, delantero centro de 21 años. El marroquí refuerza la punta de lanza del cuadro de José Alberto, una demarcación en la que también están Asier Villalibre, Guliashvili y Juan Carlos Arana. 

El Rennes viene de abonar diez millones de euros al Famalicão hace menos de seis meses. El futbolista fue uno de los mejores jugadores del Mundial sub-20, competición en la que fue campeón y en la que anotó cinco goles en sus siete partidos, siendo nombrado Balón de Plata como el segundo mejor futbolista durante todo el torneo. 

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Durante su última campaña, Zabiri jugó 14 partidos en Portugal donde marcó cuatro goles antes de ser traspasado al Rennes. En Francia, no pudo disfrutar de mucha continuidad debido a unas dolencias musculares y a un esguince de tobillo previo. Solamente jugó seis duelos en Ligue 1 y ninguno de ellos como titular.

El '9' fue convocado por primera vez con la absoluta de Marruecos el 26 de mayo para un partido contra Burundi, antes de la Copa del Mundo. En el encuentro, Zabiri entró en el minuto 70 en la goleada por 5-0 de su selección.

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