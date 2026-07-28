El Rayo se queda sin estadio

Estado del interior del estadio Municipal de Vallecas, con basura de diversos tipos COMUNIDAD DE MADRID

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid ha suspendido cautelarmente la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano tras detectarse graves deficiencias de seguridad en las instalaciones y comenzará a trabajar para subsanarlas este miércoles. El Gobierno madrileño va a acometer una serie de reformas urgentes en el Estadio del Rayo para garantizar que el club pueda volver “lo antes posible a disputar la competición de Liga, que es la más inminente” y seguir jugando en un estadio “en condiciones”, explicó el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco.

Según una auditoría encargada por la Consejería, previa a la futura remodelación, se ha generado una “situación de obsolescencia generalizada” y un “severo incumplimiento normativo” por parte del Rayo Vallecano Sociedad Anónima Deportiva que “compromete la seguridad y la operatividad del recinto”.

El Gobierno regional encargó este análisis para evaluar el estado de conservación de las instalaciones, verificar su ajuste normativo y examinar la necesidad de actuaciones correctoras y de mejora como base para llevar a cabo el proyecto de reforma integral.

En concreto, en este trabajo se recogen una serie de medidas que “deben ser abordadas con carácter de urgencia”, relativas a los sistemas de protección contra incendios, instalaciones eléctricas y alumbrado de emergencias. También se han detectado numerosas carencias vinculadas a la falta de mantenimiento por parte del concesionario, que no ha respondido a los requerimientos de documentación notificados por la Administración regional.

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Ante esta situación, la Administración regional ha dictado una orden de suspensión cautelar de la concesión, de manera que, ahora mismo, el Rayo ya no es el concesionario del estadio y la Comunidad va a actuar de urgencia para garantizar la seguridad de las personas. Esta decisión se ha comunicado tanto a la Real Federación Española de Fútbol y a LaLiga, como a la Federación Madrileña de Fútbol.

“La Comunidad de Madrid tiene la obligación de intervenir de inmediato en el estadio y hacer las reformas pertinentes para que el Rayo vuelva a jugar en el menor tiempo posible”, aseguró el consejero.

De Paco indicó que la Comunidad de Madrid ha hecho una serie de requerimientos al club para que le enviase los documentos que pudieran subsanar esta situación, pero el club ha hecho caso omiso. El club solicitó un plazo más amplio después de los primeros quince días, que le fue concedido, pero no ha presentado ningún documento. Por ello, agregó, “nos vemos en la obligación de suspender la concesión y empezar a arreglar todo aquello que el club no ha arreglado”.

El consejero detalló que la Liga y la Federación Española de Fútbol garantizan que “la competición no se va a ver mermada” y el Rayo tendrá un estadio alternativo para jugar los primeros partidos el tiempo que duren las obras.

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De Paco quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los aficionados. “Todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para que el Rayo Vallecano pueda seguir jugando en Vallecas, (...) en un estadio en condiciones y que esté a la altura tanto de su afición como de sus deportistas”.

La Administración madrileña ha tomado esta medida porque “el club no estaba cumpliendo con sus obligaciones, no estaba cumpliendo con el mantenimiento necesario del estadio”, insistió el consejero.

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De Paco resaltó que la auditoría era un paso necesario en el proceso de conseguir la reforma integral del estadio de Vallecas, ya que la Comunidad de Madrid tenía que conocer en profundidad el estado del campo para poder seguir por el camino de la reforma.

Tebas se pronuncia

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo que el Rayo Vallecano ya tiene designado otro estadio, aunque no confirmó si es Butarque en Leganés, después de que la Comunidad de Madrid haya suspendido cautelarmente la concesión del estadio de Vallecas tras detectar graves deficiencias de seguridad.

“Queda tiempo pero hay que pensar en la designación de otro estadio. Es una decisión que ha tomado la comunidad y no se puede poner en duda. El Rayo tiene designado el estadio, y será el Rayo el que tiene que cumplir con las condiciones que establecemos en el fútbol profesional. Butarque, no lo sé. Ellos tienen designado ya uno, yo no quiero desvelar cuál es”, afirmó.

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Tras el acto de bienvenida a los clubes ascendidos a Primera y Segunda, Tebas señaló que el club madrileño “tiene tiempo de cambiar debido a las circunstancias”.

“Seguramente para el Rayo la comunicación que ha tenido sea una sorpresa, y hay que dejar que ellos, en el ámbito de la institución, tomen lo que sea correspondiente y el campo que se proponga, pero eso sí, cumpliendo las condiciones que tiene un estadio de fútbol profesional”, añadió.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid anunció este martes que ha suspendido cautelarmente la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano tras detectarse graves deficiencias de seguridad en las instalaciones y comenzarán a trabajar para subsanarlas este miércoles.

El Rayo podrá seguir jugando en el Estadio de Vallecas tras la intervención urgente que van a llevar a cabo por detectarse graves deficiencias de seguridad en el campo y de salubridad.

Sobre Vallecas

Su inauguración oficial tuvo lugar el 5 de junio de 1976. Al día siguiente, el Rayo disputó allí su primer partido frente al Valladolid, con victoria local. Ese mismo curso el club lograría su primer ascenso a Primera.

El recinto es propiedad de la Comunidad de Madrid desde 1985. Hasta ese año, el feudo perteneció al Estado a través del Consejo Superior de Deportes, momento en el que fue transferido al gobierno autonómico. Desde entonces, el Rayo Vallecano juega allí mediante los acuerdos de cesión alcanzados que se van renovando periódicamente.