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Así es la camiseta noventera con la que el Celta completa su colección para la temporada 2026-27

El color rojo sobresale en un diseño con rombos y el escudo bordado en el centro

Esther Durán
26/07/2026 21:19
Borja Iglesias, con la tercera camiseta del Celta para la temporada 2026-27
Borja Iglesias, con la tercera camiseta del Celta para la temporada 2026-27
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El Celta de Vigo hizo público a última hora de este domingo el diseño de su tercera camiseta, con la que completa la colección de cara a la temporada 2026-27. Se trata de una elástica con el color rojo como protagonista y diseños geométricos de rombos en celeste y azul marino en el frontal de la prenda. 

Se trata de una propuesta de inspiración retro, reinterpretada desde un lenguaje contemporáneo, que aporta personalidad a una equipación concebida para ocupar un lugar diferencial dentro de la colección", apunta la entidad en su comunicado.

Las tres camisetas del Celta para la temporada 2026-27
Las tres camisetas del Celta para la temporada 2026-27
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"El tejido con brillo y textura rugosa dan ese toque vintage a la prenda que además cuenta con detalles exclusivos. El escudo bordado gana protagonismo en un diseño que pone la identidad del club en el centro. En la nuca de la prenda se incorpora de forma sutil el año de fundación del club en los rombos como un guiño a la historia de la entidad celeste. Un recurso discreto que enriquece el diseño y aporta un nuevo nivel de detalle, manteniendo la limpieza y el equilibrio estético", añade el club.

En esta camiseta, el Celta también mantiene la promoción de serigrafiar de manera gratuita hasta el 2 de agosto el nombre y número de Borja Iglesias. Dicha campaña surgió para celebrar la conquista del Mundial por parte de la selección española, de la que el 'Panda' fue uno de los 26 futbolistas integrantes.

Borja Iglesias, con la tercera camiseta del Celta para la temporada 2026-27
Borja Iglesias, con la tercera camiseta del Celta para la temporada 2026-27
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