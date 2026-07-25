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Rivales

El Mallorca encuentra en Primera al sustituto de Leo Román

Incorpora a Arnau Tenas, portero del Villarreal, cedido hasta final de temporada

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
25/07/2026 18:26
Arnau Tenas, presentado con el Mallorca
Arnau Tenas, presentado con el Mallorca
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El Mallorca ya tiene al sustituto de Leo Román. Tras el pago de la cláusula de rescisión del portero por parte del Deportivo, el conjunto bermellón buscaba cancerbero en el mercado. Y ya lo ha encontrado en Primera División. Se trata de Arnau Tenas, meta del Villarreal de 25 años, que no tenía sitio en el conjunto groguet.

El club castellonense y el Mallorca han llegado a un acuerdo para la cesión del catalán, que se formó en la cantera del Barça antes de fichar por el PSG de Luis Enrique. En París tuvo pocas oportunidades, pero en su palmarés figuran dos ligas y dos copas de Francia. También formó parte de la plantilla que fue campeona por primera vez en la historia del club de la Champions -competición en la que no debutó hasta llegar al Villarreal-. Además, Tenas también fue campeón olímpico con la selección española en los Juegos de París 2024 siendo el portero titular en cinco de los seis encuentros de la competición.

El pasado curso, su primero en el Villarreal, no terminó de arrebatarle la titularidad a Luiz Junior en las oportunidades que tuvo y únicamente jugó 15 partidos entre todas las competiciones. Ahora buscará tener continuidad en la Liga Hypermotion.

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