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Rivales

Los tres gigantes de Primera también se reinventan por verano

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid ya han cerrado varios fichajes de peso para el nuevo curso

Dani Fernández
Dani Fernández
13/07/2026 05:00
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Morten Hjulmand ya posa con la camiseta del Atleti
Atlético de Madrid
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El Deportivo está siendo uno de los equipos más activos del mercado estival. El conjunto blanquiazul ya ha dado varios pasos para reforzar su plantilla de cara a su regreso a Primera División, pero no es el único que ha comenzado a construir su nuevo proyecto. Mientras el club coruñés continúa perfilando su plantilla, los tres grandes del fútbol español también han acelerado sus movimientos y ya suman incorporaciones de peso cuando todavía resta más de un mes para el inicio de LaLiga EA Sports.

El que más se ha reforzado hasta el momento es el Real Madrid. El nuevo proyecto liderado por José Mourinho ha apostado por una profunda remodelación de la plantilla, especialmente en la parcela defensiva. El conjunto blanco ya ha oficializado las llegadas del central Ibrahima Konaté, procedente del Liverpool; del lateral izquierdo Marc Cucurella, desde el Chelsea; del centrocampista Bernardo Silva, y del carrilero neerlandés Denzel Dumfries, incorporado desde el Inter de Milán tras pagar su cláusula de rescisión. Cuatro fichajes con los que el Madrid pretende recuperar el protagonismo tras una temporada sin títulos, aunque el club blanco no da por cerrada la planificación y sigue atento a nuevas oportunidades de mercado.

El Barcelona, por su parte, ha centrado sus esfuerzos en reforzar el potencial ofensivo. La gran incorporación del verano ha sido Anthony Gordon, por una cantidad cercana a los 80 millones de euros. Una inversión importante con la que el conjunto azulgrana busca dar un salto de calidad en ataque. Además, la dirección deportiva trabaja para cerrar la llegada de Karim Adeyemi, extremo del Borussia Dortmund, una operación que se encuentra muy avanzada y que podría convertirse en el siguiente movimiento de los de Hansi Flick antes del comienzo de la pretemporada. Dos jugadores muy dinámicos que podrían colocar en la rampa de salida a Raphinha y Ferrán Torres, que  podría recalar en el PSG de Luis Enrique.

Bil Nsongo en la segunda sesión de entrenamiento en AbegondoSegundo entrenamiento del Deportivo de pretemporada en Abegondo

Fernando, el delantero

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El último en anunciar un fichaje ha sido el Atlético de Madrid. El club rojiblanco hizo oficial el sábado la incorporación de Morten Hjulmand, centrocampista danés procedente del Sporting de Portugal. El futbolista, de 27 años, firma hasta 2031 y llega para convertirse en una pieza importante en el centro del campo del Cholo Simeone gracias a su capacidad de recuperación, despliegue físico y liderazgo.

Su fichaje supone un nuevo impulso para una plantilla que también se ha reforzado con la llegada de Álex Grimaldo, lateral izquierdo criado en La Masía, y que continúa rastreando el mercado en busca de más incorporaciones y está a la espera de conocer cómo se resuelve el capítulo de Julián Álvarez, quien anunció su deseo de salir del club hace unas semanas y que ha interesado a Madrid y Barcelona.

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