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Rivales

Claudio Giráldez: "No soy antiDépor, igual a los del Celta no les gusta que diga esto"

El técnico del Celta de Vigo declaró su alegría por la reciente vuelta del Deportivo a Primera División

Jacobo Bouza
13/07/2026 14:14
Claudio Giráldez, entrenador del Celta, en una rueda de prensa.
Claudio Giráldez, entrenador del Celta, en una rueda de prensa.
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El municipio de Tui acogió el pasado 10 de julio un acto organizado por el Comité Galego de Adestradores, en colaboración con la Real Federación Gallega de Fútbol. En el evento se celebró una nueva “Xornada de Actualización e Reciclaxe para Adestradores de Fútbol”, en la que los asistentes pudieron disfrutar de las ponencias de Claudio Giráldez, entrenador del Celta; Jonatan Giráldez, director técnico del OL Lyonnes femenino; y Borja Fernández, exjugador del Deportivo y actual entrenador del Lugo.

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La camiseta del Deportivo a través de sus marcas (VII) | Joma, diseño español para asaltar Europa

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La jornada, dirigida a entrenadores y entrenadoras de fútbol, sirvió para abordar diferentes aspectos relacionados con el mundo de los banquillos y el desarrollo del juego.

Durante el turno de preguntas, el técnico del conjunto celeste fue cuestionado por el regreso del Deportivo a Primera División. Claudio Giráldez no dudó en mostrar su satisfacción por el ascenso del conjunto coruñé. “Me alegro mucho. No soy antiDépor, igual a los del Celta no les gusta que diga esto”, declaró entre risas.

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A continuación, también se refirió al tan esperado derbi gallego que volverá a disputarse, nuevamente y después de mucho tiempo en la máxima categoría del fútbol español el próximo mes de enero. “LaLiga merece que haya ese derbi en Primera División. Creo que el fútbol gallego lo merece, creo que Iago Aspas merece también, en su último año, vivirlo y creo que toda la afición del Dépor, que ha pasado momentos muy complicados, y el club merecían estar en Primera División. Yo estoy encantado de poder jugarlo y de poder vivir esa experiencia en Primera División”, concluyó el técnico porriñés.

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