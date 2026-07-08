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Rivales

Fran García se viste de verdiblanco

El lateral izquierdo dice adiós al Real Madrid y firma por el Betis en un traspaso de 4 millones de euros

Jacobo Bouza
08/07/2026 16:10
Fran García en un partido del Real Madrid contra el Villarreal
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Real Madrid
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Fran García, que cumplirá 27 años en agosto y que se aprestaba a iniciar su última temporada de contrato con el Real Madrid, se ha comprometido con el Betis para las cuatro próximas campañas, hasta junio de 2030, y reforzará una posición en la que el conjunto verdiblanco ha sufrido recientemente la baja del internacional suizo Ricardo Rodríguez.

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El excanterano madridista regresaba al club en el que se formó tras pasar tres años como titular indiscutible en el Rayo Vallecano, donde incluso fue una pieza clave en su primera campaña para devolver al conjunto franjirrojo a Primera División.

En su primera temporada, a las órdenes de Carlo Ancelotti, contó con minutos, aunque siempre desempeñó un papel secundario a la sombra de Ferland Mendy. Aun así, contribuyó a que el conjunto blanco conquistara un triplete formado por la Champions League, la Liga y la Supercopa.

En su segunda temporada, su protagonismo fue mayor. Las continuas lesiones de Ferland Mendy y la falta de refuerzos para el lateral izquierdo llevaron a Carlo Ancelotti a confiar en él para ocupar la posición de titular. Sin embargo, no ofreció el rendimiento esperado y el conjunto merengue terminó aquella temporada en blanco.

La pasada campaña, con la vuelta de Álvaro Carreras, la competencia regresó al lateral izquierdo y Fran García volvió a contar con pocos minutos, tanto a las órdenes de Xabi Alonso como de Álvaro Arbeloa. El Real Madrid encadenó un segundo año consecutivo sin conquistar ningún título.

Con mucho en juego de cara a la próxima temporada, la directiva del Real Madrid ha comenzado a mover ficha en el mercado con el objetivo de confeccionar una plantilla repleta de estrellas que le permita volver a aspirar a todos los títulos.

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Los planes de José Mourinho para el lateral izquierdo de cara a la próxima campaña están cada vez más claros. La llegada del internacional español Marc Cucurella y la, por el momento, continuidad de Álvaro Carreras han propiciado la salida del futbolista ciudadrealeño, quien, viéndose con muy pocas opciones de disponer de minutos, ha decidido poner fin a su segunda etapa en el club blanco tras tres temporadas vistiendo la camiseta del Real Madrid.

El Betis incorpora así a Fran García después de haber confirmado el fichaje de Facundo Bernal. En una temporada de gran exigencia, en la que el conjunto sevillano tratará de llegar lo más lejos posible en la Europa League, los de Manuel Pellegrini necesitan reforzar especialmente su parcela ofensiva tras las salidas de jugadores como Chimy Ávila y Cédric Bakambu.

La operación ronda los cuatro millones de euros, aunque, como es habitual en la política de ventas del club blanco, el Real Madrid se reservará el 50 % de una futura venta del jugador.

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