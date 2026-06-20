Chupe y Larrubia hacen al Málaga de Primera División (1-2)

Larrubia celebra su gol al Almería JORGE ZAPATA

Chupe y Larrubia. Larrubia y Chupe. No podían ser otros los que firmasen la gloria del regreso a Primera División para el Málaga de los niños. El conjunto de La Rosaleda regresa a la máxima categoría ocho años después de la mano de un puñado de jóvenes desvergonzados que creyeron en ellos cuando nadie más lo hacía. Cuando el club sigue a vueltas con las estrecheces económicas, el grupo blanquiazul se las ha arreglado para firmar el segundo ascenso en tres años y volver por todo lo alto a la élite del fútbol nacional. Todo ello, como no, bajo la batuta de otro protagonista de la casa, un Funes que ha sabido canalizar todo el talento de las perlas malacitanas y ponerlas al servicio de un colectivo que durante muchos momentos de la temporada practicó el mejor fútbol de la categoría de plata.

Quizá sea precisamente esa inconsciencia de juventud la que le permitió al Málaga, una vez más, salir a jugar a un campo como el Almería Stadium con el descaro que lo hizo después del empate sin goles de la ida. Necesitaba marcar el cuadro boquerón y allá que se fue a por el gol sin ningún tipo de reparo. Sin tenerle ni un gramo de miedo a toda la artillería que tiene en su arsenal el Almería. Quizá debería tomar nota Rubí, que por segundo año consecutivo fracasa con un proyecto en las antípodas del de su rival en la final por el último billete a Primera. De nuevo tuvo en sus filas al máximo goleador de Segunda. De nuevo fue incapaz durante toda la temporada de armar una estructura capaz de defender con consistencia. De nuevo dos goles en contra, una montaña demasiado alta que escalar cuando, además, la prudencia juega malas pasadas.

El técnico catalán optó por dejar a Baptistao en el banquillo para dar entrada a Melamed. Por ahí empezó a perder el encuentro el Almería, que ni se acercó al volumen de ocasiones que suele generar y, por contra, tuvo como siempre la puerta abierta de su propia área. Chupe tuvo dos grandes ocasiones nada más empezar el encuentro, pero la gran revelación del curso en la ‘Hypertensiones’ falló lo que nunca falla. No ha sido un problema eso para él en todo el año, no lo iba a ser ahora. La persistencia ha sido una de las grandes virtudes del goleador malaguista, que encontró el premio en el segundo tiempo después de una pifia local en la salida de balón. Recibió un buen pase de Joaquín Muñoz y facturó con un venenoso disparo cruzado. Cinco minutos después apareció su socio Larrubia, que este año se ha destapado como uno de los futbolistas más desequilibrantes de la categoría. Una buena contra del Málaga le llevó el balón a su pie izquierdo en la frontal. Sucedió lo que otras tantas veces. El siguiente espacio que ocupó la redonda fue la escuadra de Andrés Fernández.

Demasiado tarde

Fue entonces, con el 0-2, cuando Rubí sí recurrió a Baptistao. El Almería quemó las naves y recortó distancias para quedarse a un tanto de forzar la prórroga. Estuvo cerca, también el Málaga de sentenciar. Pero el marcador ya no se movió a pesar de los interminables diez minutos de añadido en los que hubo prácticamente de todo menos fútbol. Venció el Málaga, venció el atrevimiento de un equipo que acompaña a Racing de Santander y Deportivo a una Primera que puede celebrar recibir tres equipos de este calibre.