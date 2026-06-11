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José Mourinho, entrenador del Real Madrid para las tres próximas temporadas

El club blanco ha hecho oficial la llegada del que ya fue su técnico durante tres temporadas, entre la 2010-11 y la 2012-13

Agencias
11/06/2026 20:21
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El Real Madrid ha anunciado este jueves de manera oficial el fichaje para las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, del técnico portugués José Mourinho como entrenador del primer equipo de fútbol en sustitución de Álvaro Arbeloa, y se incorporará al club el próximo 13 de julio.

"La Junta Directiva del Real Madrid CF, reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029", señala el club en su web.

Florentino Pérez anuncia que Mourinho será el entrenador del Real Madrid si él es presidente

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José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada, agrega. Mourinho, de 63 años y que sustituye en el cargo a Álvaro Arbeloa, regresa de esta manera al Real Madrid, al que ya entrenó tres temporadas entre la 2010-2011 y la 2012-2013.

La primera gran promesa electoral de Florentino Pérez en las elecciones del domingo, en las que superó a Enrique Riquelme, regresa a la dirección del conjunto madridista con la misión de devolver al equipo al rumbo adecuado tras dos años de decepciones.

Para contratar a Mourinho, el Real Madrid debe abonar al Benfica los 15 millones de euros de cláusula de rescisión para su fichaje, algo que ya confirmó el club lisboeta. José Mourinho tiene trabajo intenso por delante, tanto en el aspecto de confección de la plantilla como de planificación de pretemporada y el cierre de amistosos.

El fichaje ya lo adelantó este mismo martes el Benfica al anunciar a la Comisión del Mercado de Valores portugués la intención del Real Madrid de abonar los 15 millones de la cláusula de rescisión de Mourinho con el club lisboeta, que además informó de la contratación de sustituto: Marco Silva.

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