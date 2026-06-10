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El exjugador del Dépor Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador del Osasuna

El técnico tarraconense, futbolista blanquiazul entre 1997 y 2001, firma hasta 2028 con el conjunto navarro, con el que se estrenará en Primera División

Efe
10/06/2026 12:31
Ramis saluda a Hidalgo en el Dépor-Burgos de esta temporada en Riazor, primer partido de los blanquiazules en casa (0-0)
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El técnico catalán Luis Miguel Ramis alcanzó un acuerdo por dos temporadas con el Club Atlético Osasuna y afrontará en Pamplona su primera experiencia como entrenador en LaLiga EA Sports, acompañado por su cuerpo técnico de confianza

El exfutbolista de 55 años, que militó en equipos como el Real Madrid -con el que se proclamó campeón de Copa del Rey y Supercopa-, el Tenerife o el Deportivo, -con el que jugó tres temporadas y media, entre 1997 y 2001, y ganó la Liga y la Supercopa de España-, se convierte así en el entrenador del primer equipo pamplonica durante las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

Luis Miguel Ramis durante un partido de esta temporada en El Plantío

Ramis anuncia su adiós del Burgos

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Junto a él se incorporarán su segundo entrenador, José Manuel Gil; el asistente Iván Madroño; el preparador físico Miguel Ángel Fernández; y el analista José Fajardo.

Ramis aterriza en Pamplona tras completar una destacada campaña al frente del Burgos CF, conjunto con el que sumó 72 puntos en Segunda División y firmó registros históricos pese a quedarse fuera de la promoción de ascenso. Bajo su dirección, el equipo burgalés se convirtió en el menos goleado de la categoría y destacó por su equilibrio táctico, competitividad y fortaleza lejos de casa.

Ramis, ayer en el choque ante el Deportivo

Ramis: “El partido ha sido totalmente nuestro”

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El nuevo técnico rojillo acumula una amplia experiencia en los banquillos del fútbol español. Tras iniciar su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid y dirigir posteriormente al Castilla, asumió retos en clubes como Almería, Albacete, Tenerife, Espanyol y Burgos. Entre sus logros figuran varias clasificaciones para los playoffs de ascenso y la consolidación de equipos reconocidos por su solidez defensiva y su capacidad competitiva.

Después de una trayectoria de una década en Segunda División, Ramis afrontará ahora su primer desafío como entrenador en la máxima categoría del fútbol español. Osasuna confía en su experiencia, capacidad de trabajo y propuesta táctica para liderar una nueva etapa del club en Primera División.

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