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Continúan las medidas para obligar a los abonados a utilizar su localidad: el Sevilla instaura la regla de los 14 partidos

El conjunto hispalense ha anunciado que los aficionados con carnet deben asistir o ceder su localidad en, por lo menos, esa cantidad de encuentros

Yago Freire
10/06/2026 17:06
Juanfran Moreno encara a Escudero durante el Deportivo-Sevilla de la temporada 2016-17Temporada 2016-2017Deportivo - Sevilla: 2-3
Juanfran Moreno encara a Escudero durante el Deportivo-Sevilla de la temporada 2016-17
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El Sevilla ha lanzado en la mañana de este miércoles su campaña de abonos para la temporada 2026-27, en la cual destaca una novedad que ha generado debate entre los aficionados. A partir de ese curso, los sevillistas deberán hacer uso de su localidad en al menos 14 partidos disputados a lo largo de la temporada, ya sea acudiendo por su cuenta al asiento o, de lo contrario, poniéndolo a la venta a través de los canales oficiales de la entidad 48 horas antes de la celebración del duelo.

Esto no es algo nuevoCada vez más clubes del fútbol español instauran esta medida. El Atlético de Madrid también lo hizo para la próxima campaña, aunque con un mínimo de diez encuentros, e incluso el Deportivo solicitó a sus abonados confirmar su asistencia para el duelo de Copa del Rey precisamente ante el club colchonero, y, en el caso de no hacerlo, la localidad quedaría liberada. 

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Además, en el comunicado del Sevilla, se establece que de no cumplir con la norma habrá sanción: “Los abonados que actualmente disfrutan de bonificaciones o condiciones económicas especiales perderán dichos beneficios en el proceso de renovación para la temporada siguiente. Por su parte, aquellos abonados que no cuenten con bonificaciones (...) no podrán beneficiarse del precio de renovación y tendrán que abonar la cuota de alta que debe satisfacer un nuevo socio para incorporarse al club”.

El club también aclara que el objetivo de esta regla es fomentar una mayor presencia en las gradas, evitando que haya huecos vacíos en partidos de alta demanda para que cualquier sevillista pueda acceder al Ramón Sánchez-Pizjuán

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