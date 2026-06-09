Un gol en el minuto 90+4 de Dzodic mete al Almería en la final por el ascenso a Primera (3-2)

Lance del partido de vuelta de semifinales del playoff de ascenso a Primera entre Almería y Castellón LALIGA

Un gol del serbio Stefan Dzodic en el minuto 94 dio este martes la victoria al Almería sobre el Castellón por 3-2 y metió a su equipo en la final por el ascenso a LaLiga EA Sports, que disputará contra el vencedor del cruce entre el Málaga y Las Palmas, que se resuelve este miércoles.

Tras el empate 1-1 de la ida, ambos equipos se jugaron el pase en el Almería Stadium, premio que obtuvo el cuadro local en un intenso partido en el que el equipo castellonense llegó a ir ganando por 1-2 y que los locales resolvieron con un tanto en el 80 de Muñoz y otro de Dzodic en el tiempo añadido.

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El encuentro arrancó con ambos equipos buscando el área rival. El Almería avisó primero con un remate de cabeza de Adrián Embarba que se marchó por encima del larguero, mientras que el Castellón respondió poco después mediante una acción de Pablo Santiago que terminó en saque de esquina gracias a la intervención de Rodrigo Ely. Con el paso de los minutos, el conjunto visitante se hizo con la iniciativa y la posesión, aunque sin generar ocasiones claras.

Al equipo rojiblanco le costaba superar la presión rival y encontrar a sus hombres más adelantados. Aun así, trataba de construir con paciencia, aunque sin acierto en el último pase. El Castellón cargaba sus ataques por el costado derecho y encontró una buena opción en las botas de Calatrava, cuyo remate se marchó fuera por poco. El partido recordaba por momentos al de la ida, con un Almería incómodo y lejos de la versión que acostumbra a ofrecer cuando juega en casa.

Los minutos avanzaban sin que apareciera el fútbol ofensivo. El respeto entre ambos conjuntos marcaba el desarrollo del choque, con escasas aproximaciones y numerosas imprecisiones en las entregas. Castellón y Almería acumulaban pérdidas y dificultades para dar continuidad a sus acciones.

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Sin embargo, cuando parecía que el descanso llegaría sin goles, Dion Lopy encontró a Adrián Embarba en una acción iniciada por la izquierda. El madrileño aprovechó el espacio y sacó un potente disparo que sorprendió a Matthys para adelantar al conjunto rojiblanco.

La segunda parte arrancó con un aviso del Castellón tras una mala salida de balón de Muñoz que aprovechó Camara para asistir a Jakobsen, aunque Andrés Fernández resolvió.

El Almería intentó aprovechar los espacios a la contra y dispuso de varias llegadas peligrosas, con Embarba y Miguel, cuyo intento fue despejado por Brignani. Sin embargo, los rojiblancos no aprovecharon sus oportunidades y acabaron pagándolo caro cuando Calatrava ganó la línea de fondo y su centro sorprendió al guardameta almeriense para devolver la igualdad al marcador.

El empate dio paso a un tramo de partido en el que ambos técnicos buscaron más profundidad con los cambios.

En una falta lateral servida por Ronaldo, nadie acertó a despejar un balón que parecía controlable y Sierna se anticipó para completar la remontada del Castellón.

Aun así, los rojiblancos reaccionaron y, tras una gran acción de Miguel que precedió a una ocasión de Luna al larguero, encontraron el empate mediante Álex Muñoz tras una prolongación de cabeza del propio Miguel.

Cuando todo parecía encaminado a la prórroga, el Almería encontró el golpe definitivo. Morcillo tuvo una oportunidad para aliviar la presión, pero la defensa despejó su disparo y el balón terminó en córner. Melamed sacó y colocó un envío preciso al segundo palo, donde apareció Stefan Dzodic para conectar un remate de cabeza que acabó en la red. El tanto certificó la remontada rojiblanca y selló una clasificación sufrida para la final tras una segunda mitad llena de alternativas