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Rivales

Aleix Febas: "Me siento muy identificado con la idea de Giráldez"

El centrocampista ya ha sido presentado como el primer fichaje del Celta para la próxima temporada

Agencias
02/06/2026 16:30
Aleix Febas durante su rueda de prenda de presentación en Balaidos
Aleix Febas durante su rueda de prenda de presentación en Balaidos
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El centrocampista Aleix Febas, primer fichaje del Celta para la temporada 2026-27, encara muy ilusionado su nueva etapa en el equipo vigués, con el que espera “seguir creciendo” tras brillar en esta última temporada con la camiseta del Elche.

Tengo ganas de demostrar que no solo es cosa de un entrenador o de un equipo y que puedo seguir siendo el mismo. Me ha costado llegar a Primera, pero quiero seguir progresando”, apuntó.

En rueda de prensa, acompañado por el consejero Sergio Álvarez y el director de fútbol, Marco Garcés, Febas agradeció a los dirigentes del Celta la “paciencia” que tuvieron para “aguantar hasta el final” porque él le había trasladado a su agente que, hasta que lograra la permanencia con el Elche, no tomaría una decisión.

“Europa pesa y el club viene en un crecimiento importante los últimos años. El Celta es un equipo con ambición, que quiere seguir creciendo. Me siento bastante acorde al proyecto”, respondió al ser cuestionado por qué se decantó por la oferta celeste.

El jugador se siente “muy identificado” con la idea de juego de Claudio Giráldez, de quien aplaudió que quiera ser “protagonista con el balón” y apueste por “salir jugando desde atrás”.

“Lo que me hace más diferente es que de mediocentro conduzco bien el balón, rompo líneas. También soy agresivo e intuitivo en defensa. He mejorado mucho en ese sentido, ahora soy más completo. Parece que solo juego bien con balón, pero también me siento cómodo a la hora de defender”, aseveró.

Hacer una buena Liga es lo principal, este año ya hemos visto que está muy dura e igualada. A partir de ahí, si podemos soñar con cosas grandes como hacer una buena Europa League, genial”, concluyó. 

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