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Rivales

El Villarreal firma a Iñigo Pérez hasta 2029 como reemplazo de Marcelino

El técnico navarro dirigirá al conjunto ‘groguet’ después de dos temporadas y media en el Rayo 

Yago Freire
01/06/2026 16:15
Iñigo Pérez en la final de la Conference
Iñigo Pérez en la final de la Conference
EFE
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El Villarreal oficializa la llegada de Iñigo Pérez como nuevo entrenador para la temporada 2026/2027 y ficha para los próximos tres cursos. El pamplonés sustituye a Marcelino García y será presentado este martes 2 de junio por la tarde como nuevo director técnico. A sus 38 años, se convertirá en uno de los entrenadores más jóvenes de la historia del club sin llegar desde la cantera.

No hubo acuerdo para la renovación del contrato de Marcelino y el submarino amarillo ha tenido que buscar a un sustituto que debutará en la Champions League esta campaña. Sin embargo, cuenta con experiencia europea después de su paso en la Conference League con el Rayo Vallecano donde perdió la final contra el Crystal Palace por 1-0.

Íñigo se estrenó en los banquillos como segundo de Andoni Iraola, pero no lo pudo acompañar en su paso por la Premier League con el Bournemouth por problemas burocráticos. Su debut como primer entrenador se produjo en febrero de 2024, consiguiendo la permanencia con el conjunto rayista.

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Cinco banquillos de Primera con incógnitas 

Con la llegada de Íñigo Pérez, ahora son cinco los equipos de LaLiga EA Sports que de momento no tienen cerrado a un míster para el próximo curso debido a que sus actuales entrenadores terminan contrato a finales de este mes de junio: Elche, Osasuna, Madrid, Getafe y Rayo Vallecano.

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Cuatro de estos cinco clubes ya han anunciado que sus respectivos técnicos no continuarán para la próxima temporada, salvo el Real Madrid. Los blancos no han anunciado si Álvaro Arbeloa seguirá una temporada más o, de lo contrario, sí harán un nuevo fichaje para el banquillo con José Mourinho como posible candidato.

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Agencias