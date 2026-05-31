Kirian Rodríguez, año I después del partido más difícil de su vida

Kirian Rodríguez se ejercita en bibicleta estática tras pasar por el autotransplante @KIRIANRGUEZ

Para Las Palmas, el duelo de este domingo en Riazor es una final. Puntuar o quedarse fuera del playoff de ascenso, con casi total probabilidad. Después de dos cursos consecutivos en Primera División y afrontar el regreso a la categoría de plata como un paso efímero por el purgatorio —rearmarse y volver más fuerte—, un final precoz sin ni siquiera pisar las eliminatorias sería, cuanto menos, una tragedia para el combinado amarillo.

Así lo ve también Kirian Rodríguez. Aunque en el caso del capitán de Las Palmas, todos estos sustantivos suenan desmesurados. Porque cuando uno ha visto de frente el abismo vital, comienza a relativizar cualquier otra cuestión. Y más si ese acantilado se le ha aparecido dos veces. La última, hace poco más de un año, cuando los análisis a los que se debía someter periódicamente revelaron que volvía a padecer cáncer.

“Desde hace un mes, a principios de enero, los valores de las pruebas no fueron los adecuados y me hice otro tipo de pruebas. Me las hacía cada seis meses pero desde enero, a medida que pasaba al tiempo, la hematóloga mostraba su preocupación porque los valores no eran los adecuados. Vuelvo a tener cáncer, me lo confirmaron ayer. Tengo que parar 6 meses para volver a luchar contra esta enfermedad. Tengo que pasar por quimioterapia. Quería ser yo el que lo dijera. Me toca volver a parar y luchar. Espero volver a veros en la temporada 25-26. Estoy 100% convencido de que será en Primera División”, apuntaba el centrocampista el 6 de febrero del 2025, apenas dos años después de recibir el alta del linfoma de Hodgkin que se le detectó en torno al verano del 2022.

Así, Kirian tuvo que volver a parar. Se apartó del terreno de juego y mientras el equipo de su corazón luchaba —sin éxito— por mantenerse en la élite, él libraba su propia batalla particular. El partido más difícil de su vida, en una ‘repesca’ que la enfermedad le obligaba a enfrentar.

Con entereza, Kirian afrontó de nuevo un tratamiento que consistió en un trasplante autólogo de células madre (auto-SCT). El duro procedimiento médico, de varias semanas de duración, se basa en la extracción de células madre sanas de la propia médula ósea, la administración de quimioterapia y la reinfusión de las células recolectadas.

De aquel largo ingreso hospitalario hace ahora un año, tiempo suficiente para que el cuerpo del futbolista respondiese de la manera adecuada e iniciase un proceso de recuperación para, primero, superar la enfermedad y, posteriormente, recuperar la normalidad.

Cuatro meses

No fue un verano fácil para el centrocampista. Pero Kirian volvió a sacar fuerzas de flaqueza para ganar de nuevo el partido al linfoma y, en septiembre, estar otra vez a disposición de la Unión Deportiva y de la vida. Ya con el alta médica y competitiva bajo el brazo. El conjunto canario no había podido salvar la categoría, pero tenía algo mucho más importante que celebrar: la vuelta —ojalá ya definitiva— de su capitán.

“Un paciente oncológico necesita cinco años para la curación. Pero sí, tengo el alta. Eso me permite volver a mi día a día, a pegarle alguna patada a algún compañero o que me la peguen ellos a mí y a mirar mal al míster cuando no me ponga”, bromeaba el canario el pasado 11 de septiembre, cuando comunicó su regreso.

Entonces inició un progresivo retorno a la cancha que le hizo volver a ‘debutar’ en la jornada 8, en el partido de su equipo en casa contra el Cádiz. Desde entonces, ha tenido idas y venidas en un once en el que no se asentó hasta el inicio del mes de abril, cuando se instaló en el centro del campo para tratar de conseguir su segundo gran logro en los últimos meses. Este domingo, en Riazor y un año después del partido más difícil de su vida, busca dar un paso más para lograr ese objetivo tan menor como trascendente para la isla.