Rubén de la Barrera no continuará en la Cultural Leonesa

Rubén de la Barrera, durante un partido con la Cultural Leonesa_ @CyDLeonesa

El coruñés Rubén de la Barrera no continuará como técnico de la Cultural Leonesa. Así lo anunció el club este jueves en comunicado a las 13:00 del mediodía, confirmando la desvinculación del técnico herculino una vez termine la temporada para el equipo, tras el encuentro ante la Real Sociedad B en Zubieta el próximo sábado por la tarde.

El exentrenador deportivista llegaba por segunda vez en su carrera a León en el mes de febrero para comandar un barco a la deriva por el que ya habían pasado, en poco más de seis meses, dos técnicos más aparte de él.

El equipo por aquel entonces ocupaba la vigésima posición, solamente a tres puntos de la salvación que a esas alturas de la temporada marcaba el Huesca. El ciclo de Rubén como entrenador de la Cultu empezó con mal pie, encajando tres goles a cero en casa ante Las Palmas en la jornada 28. Tras este pésimo reestreno, los resultados no mejoraron hasta que el combinado leonés recibió al Valladolid en la jornada 34 con una victoria 1-0 a tanto del eumés Luís Chacón. Aun así, el conjunto de León continuó encadenando malos resultados, salvo una victoria en el Municipal del Reino de León contra el Eibar por 2-1.

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El equipo no alzaba el vuelo, pero como sus rivales en la clasificación tampoco conseguían sumar puntos, siempre estuvo cerca de la permanencia. Tanto es así que hasta esta última jornada podría haber prorrogado su carrera por salir de la zona roja. Sin embargo, una victoria del Cádiz dirigido por Imanol Idiakez, quien lo había relevado después de su segunda etapa en el club herculino, y una nueva derrota en casa ante el Burgos, cerraban este ciclo del conjunto culturalista en el fútbol profesional un año después de su ascenso.

Desde que tomó las riendas del club hace tres meses, De la Barrera ha cosechado en 14 partidos dos victorias, tres empates y nueve derrotas. A falta de una última jornada, el club blanquirrojo se despide tanto de la categoría, como del tercer entrenador que ha pasado este curso por el banquillo del Reino de León, cerrando una temporada para el olvido, donde ha sido el equipo más batido de LaLiga Hypermotion.