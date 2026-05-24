Lucas Pérez salva al Cádiz y el Zaragoza baja a Primera RFEF

Lucas Pérez celebra su gol ante el Leganés para lograr la salvación Cádiz CF

La penúltima jornada de LaLiga Hypermotion dejó una tarde de emociones desbordadas y cuentas imposibles con la vista puesta a los marcadores de media España. El descenso empezó a dictar sentencia y ya tiene tres víctimas confirmadas rumbo a Primera Federación: Zaragoza, Huesca y Cultural Leonesa dijeron ayer adiós a Segunda en una tarde dramática en varias ciudades, pero que también dejó historias como la de Lucas Pérez, que tras un regreso inesperado, salvó al Cádiz del abismo. El mismo que hace dos campañas levantaba al Deportivo de entre los escombros volvió a aparecer cuando más pánico había en el Nuevo Mirandilla.

La jornada todavía deja una bala de suspense. La cuarta y última plaza de descenso se resolverá en lo que será una auténtica final en Butarque entre Leganés y Mirandés. Los pepineros llegan dependiendo de sí mismos, mientras que los de Anduva solo tienen una escapatoria posible para lograr la permanencia: ganar.

CÁDIZ: (17º - 43 PUNTOS): El miedo estaba instaurado en la Tacita de Plata, y con razón. Tras firmar una de las peores vueltas jamás vistas que les llevó de puestos de playoff a pelear por salvarse de la quema, la afición gaditana se volcó con el equipo para hacer un caluroso recibimiento y apretar desde las gradas de un Nuevo Mirandilla a reventar.

Para suerte de dos exdeportivistas, Imanol Idiakez y Lucas Pérez, todo salió bien. El delantero coruñés abrió el camino de la victoria a los siete minutos de partido tras aprovechar un disparo de García Pascual que había chocado en la madera. El de Monelos fue al rebote y, al primer toque, hizo el primero de los tres tantos anotados a un Leganés que besó la lona (3-0).

LEGANÉS (18º - 43 PUNTOS): El combinado madrileño firmó su quinta derrota de las últimas seis jornadas y llega en caída libre para el partido de infarto que disputará el domingo. Los dirigidos por Igor Oca tendrán que sumar como mínimo un empate en su casa ante la visita de un Mirandés que parte en desventaja, aunque sin nada que perder.

MIRANDÉS (19º - 40 PUNTOS): Los jabatos fueron el único equipo de los que estaba en descenso que fue capaz de ganar a su rival, el Granada (3-1). La zona roja podía haber estado resuelta en su totalidad de no haber sido por un Mirandés que se aferró a Unax del Cura para llegar muy vivos a la última cita del calendario.

El canterano del Villarreal firmó un doblete que llena de vida a los castellanos. A nada de llegar a la media hora de encuentro, el punta encontró portería para batir a Astralaga y firmar el primero. Arnaiz recortó distancias antes del descanso, pero Javi Hernández aun tenía la última palabra. Reaccionaron a un gol de los llamados psicológicos con otro para volver a poner por delante a los locales. Unax sentenció ya en la segunda mitad. A los de Antxon Muneta solo les vale ganar en su visita a Madrid para mantener la categoría.

HUESCA (20º - 37 PUNTOS): Los oscenses sellaron su bajada a Primera Federación tras caer por 0-1 ante el Castellón. Camara metió el gol que condenó a los azulgrana al tercer escalón del fútbol nacional once años después.

CULTURAL LEONESA (21º - 36 puntos): Rubén de la Barrera no logró el objetivo con el que llegó al Reino de León en el mes de febrero. Los leoneses cayeron por 0-2 ante el Burgos y regresan a Primera Federación un año después de conseguir el ascenso.

ZARAGOZA (22º - 36 PUNTOS): Los maños necesitaban un milagro, pero al final sucedió lo que era más lógico. El Zaragoza no pudo de pasar del empate ante Las Palmas (1-1) y confirmó su descenso a Primera Federación. Un histórico que desaparece del profesionalismo 77 años después.