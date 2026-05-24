Las cuatro plazas de playoff de ascenso llegan sin dueño a la última jornada

Pablo Vázquez, central del Sporting y autor de un gol, busca detener el avance de Miguel de la Fuente, jugador del Almería LALIGA

La penúltima jornada de Segunda División enmarañó la pelea por el playoff hasta el punto de que seis equipos llegan con opciones a los 90 minutos finales y todavía nadie ha asegurado su presencia en la fase de ascenso.

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Se dio todo lo necesario para que pasara algo así. Incluso la complicada combinación que permitía al Deportivo ascender aún perdiendo en el José Zorrilla: derrota del Almería y pinchazos de Málaga y Las Palmas.

Quienes no fallaron fueron Castellón —ahora mismo dentro—, Burgos y Eibar, de forma que afrontan la última fecha con opciones de colarse en la postemporada. Así es la situación de los seis implicados:

- ALMERÍA (3º - 71 PUNTOS): Un rápido doblete del exfabrilista Juan Otero puso las cosas muy complicadas en Gijón para el Almería. En la segunda mitad recortó distancias por medio de Miguel de la Fuente, pero el Sporting logró el 3-1 definitivo, obra de Pablo Vázquez, central del Deportivo hasta el pasado verano.

La derrota ante el conjunto de Borja Jiménez —otro hombre con pasado en Abegondo— hace que el Almería aun no tenga cerrada al 100% su clasificación para el playoff. Si quiere estar ahí como tercero, debe ganar en la última fecha al Real Valladolid. Todo se complicaría en caso de empate o derrota, situación en la que podría ser adelantado por cuatro rivales si estos ganan.

- MÁLAGA (4º - 70 PUNTOS): En su estadio, el Málaga no pudo pasar del empate ante el líder Racing de Santander (1-1). Larrubia adelantó a los andaluces a los tres minutos, pero Andrés Martín igualó en la segunda parte. Entre las muchas cuentas, la más sencilla para la última jornada pasa por ganar en el campo del Real Zaragoza para asegurar el playoff y, de paso, la ventaja de campo en las semifinales.

- LAS PALMAS (5º - 70 PUNTOS): El equipo insular tratará de cerrar su clasificación ante el Deportivo tras no pasar del empate ante el Zaragoza. Necesita salir de A Coruña con los tres puntos si no quiere dar alas a los equipos que tiene por detrás. Así tendría opciones incluso de acabar en tercera posición.

- CASTELLÓN (6º - 69 PUNTOS): El único club que empezó la jornada en playoff y logró la victoria fue el Castellón, que se impuso al Huesca. En la última fecha se la jugará en casa ante el Eibar: si gana, disputará la fase de ascenso y tendrá opciones de superar a Almería, Málaga y Las Palmas; si cae, se despedirá del playoff al hacerlo ante un rival directo.

- BURGOS (7º - 69 PUNTOS): El Burgos no depende de sí mismo pese a su triunfo ante la Cultural Leonesa. Su última cita será en casa ante el Andorra y tendrá opciones siempre que sume. Si gana, necesitará un pinchazo de Almería, Málaga, Las Palmas o Castellón.

- EIBAR (8º - 67 PUNTOS): El conjunto armero solventó por la vía rápida su duelo ante el Córdoba (2-0) con un doblete en quince minutos de Javi Martón. Su única opción de éxito posible pasa por ganar en la última jornada en el campo del Castellón.

Si lo consigue, hay dos combinaciones que le pueden sonreír. La más ‘sencilla’ pasa por una derrota del Burgos ante el Andorra. La más ‘compleja’ por recortar la diferencia general de goles con Las Palmas. En estos momentos, el Eibar la tiene en +13 y el conjunto insular en +16, por lo que le serviría un 0-2 en Castalia y una derrota de Las Palmas por 2-0 en el Estadio de Riazor.