Fran Escribá: "Quiero ver a los jugadores que han tenido menos minutos, pero siempre pensando en ganar"
El técnico del Valladolid desveló que la idea inicial es que Chuki no cuente con minutos en el partido ante el Deportivo
El Valladolid no tiene nada en juego en lo que a puntos se refiere. Sin embargo, Fran Escribá dejó claro en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Deportivo que el objetivo es ganar delante de su gente para cerrar la temporada en el José Zorrilla de la mejor forma posible.
Mantener idea y actitud mostrada en El Sardinero. “Sobre la alineación o sobre el dibujo no voy a dar pistas, pero sí que buscamos mantener ese equipo intenso, serio y que buscó portería, que no solo se limitó a defender en un campo tan difícil. Ante el Dépor, la idea es esa”.
Despedirse con buen sabor de boca en casa. “Desde el punto de vista de los puntos, la gente pensará que el partido es mucho más importante para ellos por todo lo que se juegan, pero para nosotros es importante, ya lo demostramos en Santander. Además, es el último partido delante de nuestra gente. No ha sido un año de muchas alegrías, en los últimos partidos hemos estado bien y hemos sacado puntos en casa, pero queremos acabar lo mejor posible ante un rival muy bueno y, si podemos darle una victoria a nuestra gente, mejor que mejor”.
Enfermería. “Están bien. Clerc está sancionado y arrastraba un golpe del partido, obviamente no lo íbamos a forzar durante la semana y ha entrenado al margen. Garri ya ha entrado en parte del trabajo con el grupo, vamos a esperar a mañana para ver cómo está y ver si lo convocamos o no. El resto, hablo de memoria, pero están todos perfectos salvo los de larga duración”.
Molestia por la creencia de que el Valladolid tiene el partido perdido. “Bueno... Nosotros nos abstraemos bastante de ese tipo de comentarios. Creo que es más una opinión lógica de un aficionado que de un profesional. Estoy seguro de que tanto su entrenador como sus jugadores saben que vamos a intentar hacerles un partido difícil y que vamos a intentar ganar. Ellos lo saben. Molestar no, porque entiendo que es un comentario más de aficionado, lo puedo entender como una euforia que traen ellos, pero no es algo que nos afecte”.
Presiones por parte del Dépor. “No. Eso hace años a lo menos ocurría, pero afortunadamente no. Siempre tienes en todos los equipos a gente que conoces. Ellos respetan lo que es el deporte y después también la entidad, es una entidad seria y nunca aceptaríamos algo así. Después puede que de cachondeo se diga, pero a nosotros ni nos llega, ni nos interesa”.
Transformar los malos comentarios en motivación. “Eso lo van a ver mañana. Ya lo hicimos la semana pasada. Sabíamos que nos íbamos a encontrar un ambiente de euforia, con un equipo que ascendió. Creo que la gente se dio cuenta de que el equipo fue a por todas. Solo un penalti y una expulsión nos perjudicaron a efectos de resultado. Lo que no vamos a hacer es estar toda la semana con eso. Lo van a ver mañana. Va a haber mucha gente de A Coruña en el recibimiento al Dépor, pero eso también lo vamos a ver nosotros, aunque no sea a favor nuestro, lo vamos a utilizar para motivarnos. La motivación máxima es nuestra gente, no ganar para fastidiar a nadie, sino ganar por nosotros. Hay veces que ese ambiente en contra al jugador le motiva, y mañana va a haber un ambiente muy bueno e intentaremos aprovecharlo a nuestro favor, pero no porque den por hecho que el partido lo van a ganar ellos, sino porque queremos ganar por nuestra gente”.
Despedida de Chuki. “En principio, la idea no es que juegue. La idea es dar minutos a otra gente. Desde el día uno lo he visto muy comprometido. A nivel de rendimiento, en los últimos partidos no ha estado bien, creo que le ha afectado toda la situación. Pero se ha portado siempre espectacularmente bien con el que es y seguirá siendo su club, aunque se vaya a otro sitio. Pero quiero ver a aquellos jugadores que voy a tener el año que viene”.
Alternancia en la portería. “La idea de estos últimos partidos, una vez conseguido el objetivo, es que participen el mayor número de jugadores posibles. Pero no por recompensa, sino porque hay jugadores a los que yo he visto menos. El otro día, por ejemplo, salió Maroto de inicio. La idea es seguir la misma línea. Me interesa ver a los jugadores que son nuestros, que tienen contrato con nosotros. Prefiero en todos los niveles ver jugadores que han tenido menos minutos, pero siempre sacando un once pensando en la idea de ganar, y eso afecta a todos, a los porteros, a Chuki y a cualquier otro jugador”.
Galde, debut en Santander. “La pretemporada me pilla un poco lejos a nivel de planificación, pero si tuviese que elegir ahora, sí, es un jugador muy interesante. Es un chico todavía juvenil, me alegró mucho que debutara. Es cierto que Ramón podría haber aguantado hasta el final, pero era arriesgarnos porque estaba con molestias y preferimos sacar a Galde. Lo hizo muy bien, salió en un momento complicado y tuvo dos acciones difíciles que las solventó bien. Es un chico en el que tenemos esperanzas. Me gusta mirar hacia abajo, aunque las circunstancias del equipo no me permitieron hacerlo. Ahora que el objetivo está cumplido, Carvajal que ya ha debutado, Galde y Brain que está entrenando con nosotros, ellos tres tienen posibilidades de venir convocados y de jugar”.
Asignatura pendiente, saber jugar con presión. “Es parte de la grandeza de nuestro club. Todas las camisetas no pesan igual. Hay jugadores a los que ves en equipos menores, firman en un equipo mejor y no parecen el mismo futbolista. El año ha sido duro para el jugador y eso en parte ha sido por el compromiso que tenían los jugadores. Eso fue lo que les bloqueó y les hizo tener un año peor del que por calidad tendríamos que haber tenido. Ahora tenemos que utilizar esa ausencia de presión en cuanto a los puntos para darle la vuelta y hacer un buen partido, serio e intentar ganar”.
Análisis del Dépor, mejor visitante. “Hay equipos que cambian mucho en casa y fuera. Es verdad que el Dépor juega muy parecido en todos los escenarios. Me parece un muy buen equipo, tiene jugadores con muchos partidos en la categoría y eso se nota a la hora de afrontar este final de temporada. Está acabando muy bien. Creo que los tres mejores equipos son los tres que están arriba. Hay veces que alguno se puede colar un poco, pero este año no tengo ninguna duda de que las tres mejores plantillas son las que están arriba. El Dépor está ahí por méritos propios, lo tiene muy bien porque depende de sí mismo. Si lo consigue como lo consiguió el Racing en su día, le daremos la enhorabuena, pero por lo pronto nosotros vamos a intentar ganar y, si lo celebran, que sea en otro momento”.