El playoff se pone al rojo vivo: seis equipos para cuatro puestos

Almería-Las Palmas UD Almería

El Deportivo está a un paso. Después de que el Racing de Santander celebrase el sábado su regreso a Primera División, ahora es el conjunto blanquiazul el siguiente que puede certificar su billete con destino a la máxima categoría del fútbol español. Para hacerlo, solo tiene que ganar un partido más de los dos que le quedan: el primero será en Valladolid el próximo domingo a las 18.30 horas; el segundo, ante Las Palmas en Riazor, con su gente como respaldo (domingo 31 a las 18.00 horas).

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La escuadra cántabra se mostró intratable durante toda la temporada. Así fue que, a falta de dos jornadas para que LaLiga Hypermotion apagase los focos de la competición regular, celebró su regreso a la élite. Su triunfo en Valladolid y el pinchazo del Almería en su propio feudo ante Las Palmas (1-2) le abrieron las puertas de Primera. Y es que el tropiezo del conjunto andaluz y, por ende, la victoria de los amarillos, se celebró en Santander, pero también en A Coruña.

El resultado que se dio en el Almería Stadium dejó al Dépor en una posición privilegiada. Ganar al Andorra era poner un pie en Primera, además de asegurarse así tener dos balas en la recámara. Los blanquiazules cumplieron ante casi 30.000 almas que empujaron de principio a fin y acabarán la jornada con un colchón de tres puntos sobre el combinado andaluz merced a los 74 que ya refleja su casillero.

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En Almería todavía no se pierde la fe. Al menos mientras las matemáticas no digan lo contrario. Aunque para poder ascender por la vía rápida, los rojiblancos necesitan ganar al Sporting y al Valladolid y esperar a que el Dépor tropiece en ambos partidos. O lo que es lo mismo, para que el Almería ascienda directo, tiene que sumar seis de seis y que los blanquiazules hagan como máximo dos puntos de seis.

Un playoff igualado

Ahora la lucha se traslada al playoff, donde todo se aprieta cada vez más. Hasta seis equipos pelean por quedarse con una de las cuatro plazas que permite soñar con la promoción. Porque ni siquiera el Almería, con 71 puntos y cinco sobre el Burgos —primer conjunto que aparece fuera del playoff, en séptima posición—, tiene todavía asegurado su billete. Del tercero al octavo, todos siguen subidos al ring: Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar. Pero a final de curso, solo cuatro podrán quedar en pie.

Las dinámicas empiezan a ser más que importantes. Porque aunque el playoff ya es otro mundo, llegar en un buen momento puede ser determinante para superar las dos eliminatorias (ambas a doble partido) y plantarse así en Primera. En ese empeño está un Málaga que llega a las dos últimas jornadas como un tiro. El equipo de la Costa del Sol volvió a ganar, esta vez en casa del Ceuta (1-4), para sumar el tercer triunfo consecutivo y mantener vivas sus opciones de ascenso directo. Aunque para ello deba ocurrir una hecatombe protagonizada ya no solo por el Deportivo, sino también por el Almería. Para que el conjunto boquerón promocione por la vía rápida, debe hacer un pleno de puntos (seis de seis) y esperar que la escuadra coruñesa no haga ningún punto y el Almería haga menos de cuatro. Lo mismo necesita la UD Las Palmas que, con 69 puntos (los mismos que el Málaga), ocupa el quinto lugar.

Un duelo directo

Sin opciones de ascenso directo, pero con todas las de jugar playoff, están todavía Castellón, Burgos y Eibar. Todo puede pasar en estas últimas dos jornadas. El conjunto eibarrés, octavo, es el que más lejos está. Y aun así, está a solo dos puntos. Además, los armeros tienen por delante un duelo directo que puede ser el encargado de definir, al menos, una de las plazas. Todo apunta a que no será hasta la última jornada cuando se determinen los puestos de playoff. Y en esa última fecha de la competición regular, Castellón y Eibar se verán las caras.

Ambos afrontan las dos últimas paradas inmersos en un mar de dudas. El Castellón, que visitará antes a un Huesca que se aferra a la salvación, encadena tres partidos sin conocer la victoria: derrota contra el Córdoba (1-2) y sendos empates ante Ceuta (1-1) y Cádiz (1-1).

Por su parte, el Eibar, después de firmar una segunda vuelta de ensueño, apenas ha podido sumar tres de los nueve últimos puntos. Y aunque es probable que caer ante el Málaga (2-4) entrase en varias quinielas, la derrota del pasado sábado en el feudo de la Cultural Leonesa (2-1) no era algo que los armeros contemplasen.

Así es LaLiga Hypermotion. Esa competición en la que hasta el último suspiro hay demasiadas cosas por decidir.