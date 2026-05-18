Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Borja Jiménez se acuerda del Dépor tras dejar al Zaragoza a un paso de Primera RFEF

El Sporting de Gijón venció en el Ibercaja (1-3) y deja muy tocado al cuadro maño

Víctor Seoane
18/05/2026 16:09
Jugada del Zaragoza-Sporting de este domingo
Jugada del Zaragoza-Sporting de este domingo
laliga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El Sporting de Gijón de Borja Jiménez ganó en el Ibercaja (1-3) y deja al Zaragoza al borde de la Primera RFEF. El último gol llegó a escasos segundos del final y fue obra de Amadou, que lo celebró ante la enfadada afición maña. Tanto se estaba recreando que Borja Jiménez le mandó que cesase en su actitud. Así lo explicó después en declaraciones a Movistar Plus+.

“Para todos los que nos hemos criado con ese Zaragoza muy arriba, la Recopa… hoy era un día muy complicado. Le decía a Amadou que no lo celebrara. Tenemos que tener ese respeto por la situación en la que esta el club y creía que era lo mejor. Es un chico muy joven y es su primero gol en el futbol profesional”, lo disculpó.

El conjunto maño es colista y está a cuatro puntos del Cádiz, que marca la salvación. “Es una pena, porque la gente de mi generación, y más mayores, e incluso más pequeños, han visto un Zaragoza distinto”, reflexionó.

Borja Jiménez, técnico del Sporting, durante un entrenamiento

Borja Jiménez no cumplirá su contrato con el Sporting: adiós a final de temporada tras no pelear el playoff

Más información

Que miren hacia adelante. No sé si es matemático o no [el descenso], que lo intenten hasta el final. Y si no lo consiguen en esta, que busquen para volver a lo que se merece la ciudad, el club u la ficción”, reflexionó.

Cuando se planteó la posibilidad de un descenso a Primera RFEF, se acordó de su estancia en Riazor: “Ya les ha pasado a grandes equipos. Mira por ejemplo ahora el Dépor, que estuve allí entrenando en una situación similar, está a un partido de volver al fútbol profesional”. Curioso lapsus mental de Borja Jiménez. El Dépor está a un partido de volver a Primera. A un partido del fútbol profesional se quedó aquel infausto día del ‘Riazorazo’, cuando él se sentaba en el banquillo coruñés.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Jugada del Zaragoza-Sporting de este domingo

Borja Jiménez se acuerda del Dépor tras dejar al Zaragoza a un paso de Primera RFEF
Víctor Seoane
Almería-Las Palmas

El playoff se pone al rojo vivo: seis equipos para cuatro puestos
Bea Arrizado
La afición del Zaragoza se manifestó contra la gestión del club antes del encuentro frente al Sporting en el Ibercaja Estadio

El Sporting deja al Zaragoza con pie y medio en Primera RFEF
Lois Novo
Carles Manso en un entrenamiento con el Andorra

Carles Manso: "Que Racing y Almería no duden de nuestra profesionalidad, saldremos a ganar en Riazor"
Jorge Lema