Borja Jiménez se acuerda del Dépor tras dejar al Zaragoza a un paso de Primera RFEF

Jugada del Zaragoza-Sporting de este domingo laliga

El Sporting de Gijón de Borja Jiménez ganó en el Ibercaja (1-3) y deja al Zaragoza al borde de la Primera RFEF. El último gol llegó a escasos segundos del final y fue obra de Amadou, que lo celebró ante la enfadada afición maña. Tanto se estaba recreando que Borja Jiménez le mandó que cesase en su actitud. Así lo explicó después en declaraciones a Movistar Plus+.

“Para todos los que nos hemos criado con ese Zaragoza muy arriba, la Recopa… hoy era un día muy complicado. Le decía a Amadou que no lo celebrara. Tenemos que tener ese respeto por la situación en la que esta el club y creía que era lo mejor. Es un chico muy joven y es su primero gol en el futbol profesional”, lo disculpó.

El conjunto maño es colista y está a cuatro puntos del Cádiz, que marca la salvación. “Es una pena, porque la gente de mi generación, y más mayores, e incluso más pequeños, han visto un Zaragoza distinto”, reflexionó.

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“Que miren hacia adelante. No sé si es matemático o no [el descenso], que lo intenten hasta el final. Y si no lo consiguen en esta, que busquen para volver a lo que se merece la ciudad, el club u la ficción”, reflexionó.

Cuando se planteó la posibilidad de un descenso a Primera RFEF, se acordó de su estancia en Riazor: “Ya les ha pasado a grandes equipos. Mira por ejemplo ahora el Dépor, que estuve allí entrenando en una situación similar, está a un partido de volver al fútbol profesional”. Curioso lapsus mental de Borja Jiménez. El Dépor está a un partido de volver a Primera. A un partido del fútbol profesional se quedó aquel infausto día del ‘Riazorazo’, cuando él se sentaba en el banquillo coruñés.