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Rivales

El Sporting deja al Zaragoza con pie y medio en Primera RFEF

Los gijoneses, sin nada en juego, asaltan el Ibercaja y el equipo aragonés necesita casi un milagro en las dos últimas jornadas

Lois Novo
Lois Novo
17/05/2026 23:30
La afición del Zaragoza se manifestó contra la gestión del club antes del encuentro frente al Sporting en el Ibercaja Estadio
La afición del Zaragoza se manifestó contra la gestión del club antes del encuentro frente al Sporting en el Ibercaja Estadio
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El drama está a punto de consumarse a orillas del Ebro. El Zaragoza cayó en casa ante un Sporting que nada se jugaba (1-3), resultado que deja a los maños con pie y medio en Primera RFEF. Eso sí, a falta de dos jornadas para el final, no hay equipo descendido matemáticamente. Esta es la situación en la lucha por la salvación.

17º Leganés (42)

Tiene en su mano finiquitar hoy mismo la permanencia, si derrota en Butarque al Huesca en el choque que cierra la antepenúltima jornada (20.30 horas).

Si los pepineros no ganan, seguirán teniendo la salvación en su mano, puesto que en las dos últimas jornadas juegan ante rivales directos: visita al Cádiz y recibe al Mirandés.

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18º Cádiz (40)

También depende de sí mismo, porque está fuera de la zona roja y si vence ambos partidos –Leganés en casa y Racing de Santander fuera– continuará un año más en Segunda.

19º Mirandés (37)

Necesita ganar los dos partidos que restan –Granada en Anduva y visita a Butarque– y esperar otros resultados. Su opción menos complicada para salvarse es que el Huesca pierda hoy en Leganés que el Cádiz no gane ninguno de sus dos encuentros.

20º Huesca (36)

Si quiere salir de la zona roja, para empezar debe ganar hoy en Butarque. Si alcanza los 39 puntos lo podrá ver con otros ojos, pero siempre con la necesidad de sumar ante el Castellón en El Alcoraz y en Córdoba.

Todo lo que no sea un triunfo esta noche le dejará a expensas de ganar los dos partidos y esperar una carambola.

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21º Cultural Leonesa (36)

Le queda recibir a un Burgos que se juega el playoff y visitar a la Real B, ya salvada. Sus mínimas opciones pasan por sumar los seis puntos. Y, además, que el Cádiz no vuelva a vencer en lo que resta de Liga y que Mirandés y Huesca tampoco ganen ambos.

22º Zaragoza (35)

Su derrota ante el Sporting le ha dejado con pie y medio en Primera RFEF. Necesita prácticamente un milagro. Debe sumar los seis puntos ante dos rivales de la zona noble como Las Palmas –a domicilio– y ante el Málaga, que el Cádiz pierda sus dos partidos, el Mirandés no gane ambos, el Huesca no venza dos de sus tres choques y la Cultu tampoco triunfe en los dos.

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