Carles Manso: "Que Racing y Almería no duden de nuestra profesionalidad, saldremos a ganar en Riazor"

Carles Manso en un entrenamiento con el Andorra ANDORRA FC

Que los rivales no duden de la pureza de la competición. Con esa idea salió el entrenador del Andorra Carles Manso a la rueda de prensa previa a su viaje a A Coruña. El técnico lanza elogios para el Deportivo, pero avisa que su equipo llegará a Riazor con la intención de ganar a pesar de apenas jugarse nada.

Competir. “Eso sin duda. Evidentemente, nosotros también tenemos objetivos como equipo y como club. Creemos que nos debemos un respeto hacia nuestro trabajo de todo el año. Hemos pasado momentos de mucha dificultad en los que no conseguíamos encadenar victorias y nos merecemos disfrutar de la categoría, ir a un campo como Riazor con el ambiente que va a haber, de disfrutar el partido. No es un tema de Almería, Racing… es un tema nuestro personal de seguir con la línea que llevamos, de intentar cerrar la temporada de la mejor manera. Porque creemos que es la mejor manera de respetarnos a nosotros y a la competición que hemos hecho. Podremos ganar, empatar o perder, pero los equipos rivales no tienen que dudar de nuestra profesionalidad y de que vamos a salir a ganar a Riazor. Es lo que queremos y para lo que trabajamos toda la semana”.

El Dépor. “Creemos que ellos van a seguir desplegando su juego, con ese fútbol vistoso y ofensivo. Es uno de los equipos que más pases completa de la categoría, se muestran contundentes en las dos áreas. Un equipo muy ancho que te somete en cualquier momento y situación de partido. También vemos cómo es un equipo que, además de someterte y vivir en campo rival, tiene jugadores de mucho nivel por fuera, con futbolistas capaces de eliminarte marcas y poner centros… es uno de los equipos que más centros al área pone, con esos delanteros tan poderosos que tienen. Intentaremos evitar que ellos puedan tener el balón, nosotros no nos sentimos cómodos sin él, y trataremos de hacer el partido más complicado posible, haciéndoles correr. Nos consta que ahí no se encuentran cómodos. A partir de ahí, habrá alternativas, prevemos muchos goles por el nivel que tienen ellos y cómo venimos nosotros disputando nuestros partidos. Intentaremos hacer el mejor encuentro posible. Tener el balón, jugar en campo rival y aprovechar si en algún momento ellos tienen esa urgencia del resultado, que se puedan equivocar y dejar espacios y traernos los tres puntos a Andorra”.

La 'afouteza' del Andorra que amenaza Riazor Más información

Riazor. “Para nosotros es un placer y un orgullo visitar un campo histórico como Riazor. Es un histórico el Dépor y a todos nos hace alusión jugar ese partido, con ese ambiente, ante un rival que se juega el ascenso directo. Es una oportunidad magnífica para llegar a los 59 puntos, batir nuestro propio récord como club en Segunda. Lo afrontamos con ilusión, ganas de ganar y lograr los tres puntos, porque conseguir una victoria en un escenario como este es una buena forma de terminar la campaña”.