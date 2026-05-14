La 'afouteza' del Andorra que amenaza Riazor

Diego Alende celebra un gol mientras Martí Vilà le felicita FCA

Crecieron y volaron bajo el paraguas del Celta de Vigo. Por eso, aunque no pudieron triunfar en el equipo celeste, el Deportivo-Andorra será un partido más que especial para el particular núcleo de futbolistas criados en A Madroa que este curso conviven y compiten portando la camiseta tricolor del equipo del Principado.

Diego Alende, Gael Alonso, Lautaro de León y Thomas Carrique conforman parte de la médula espinal del Andorra, uno de los equipos revelación de la Liga Hypermotion que amenaza el camino hacia el ascenso del Dépor este domingo (14.00 horas). Y para todos ellos, la visita a la ciudad herculina no será una más, sino que se convertirá en su particular derbi gallego.

Todos ellos pasaron por el Celta B, rebautizado ahora como Fortuna. Y tres llegaron a medirse al Deportivo en una suerte de partido de rivalidad entre el club coruñés y el filial de su eterno rival. Alonso, Lauti y Carrique fueron protagonistas en alguno de esos ocho encuentros de penitencia blanquiazul, por mucho que sea el conjunto coruñés quien maneja un balance superior en enfrentamientos directos.

Alende (derecha) y Gael Alonso junto al entrenador Carles Manso Sergio Reyes (FCA)

No vivió esos especiales encuentros para 'Casa Celta' el central Diego Alende, varios años mayor que el resto de futbolistas criados en la cantera celeste. El central santiagués, no demasiado lejos de la treintena (nació en 1997), militó cuatro temporadas en un filial del que llegó a ser capitán. Pero todas ellas fueron antes del descenso del Dépor a Segunda B. Tras acabar yéndose del Celta sin más oportunidad que los tres encuentros que jugó siendo apenas mayor de edad, tampoco coincidió como rival deportivista vistiendo la camiseta del filial del Valladolid ni del Lugo. Ahora, en su cuarta temporada como futbolista del Andorra, apunta a enfrentarse al equipo coruñés por primera vez, pues tampoco fue de la partida en la ida, como sí lo viene siendo últimamente.

Quizá Alende se podrá sacar la espinita de jugar en Riazor que no tienen el resto de excélticos del Andorra. Porque tanto Lauti como Carrique y Gael Alonso sí saben lo que es enfrentarse al Deportivo vistiendo la celeste.

Lauti, un experto ausente

El que más experiencia tiene en esas lides de disputar el particular derbi es Lautaro, precisamente el único que no podrá vestirse de corto este fin de semana. El punta, que marcó al combinado deportivista en el encuentro de ida, padece una lesión en el bíceps femoral que le hace ser baja obligada. Baja también había sido el ariete en el partido de ida de la temporada 2020-21, en el que el Celta B ganó el primer duelo de la historia ante el Deportivo por 1-2, gracias a aquel doblete de Alfon que en Vigo guardan todavía como su título particular. De León sí estuvo presente en la vuelta y formó parte de un once inicial del Celta B que fue goleado por el cuadro deportivista (0-3) en Barreiro y con música mexicana como telón, con tres tantos de Miku.

El Dépor volvió a cruzarse en el camino de Lautaro una temporada después. En la campaña 2021-22, el punta entró desde el banquillo tanto en la ida (5-0 para el conjunto coruñés) como en la vuelta (2-1 a favor del filial). Aquel curso, ni Deportivo ni Celta Fortuna lograron ascender, lo que provocó que ambos conjuntos se tuviesen que encontrar un tercer año consecutivo en Primera Federación.

De nuevo con Lauti en una plantilla en la que también estaba Thomas Carrique y en la que ya empezaba a asomar Gael Alonso. De León y el lateral francés jugaron el primer partido, que acabó 1-1 en Balaídos, mientras que la vuelta ambos repitieron en un once en el que también estaba Alonso. El Deportivo ganó 2-0 aquel encuentro, último de alguno de los miembros del núcleo ahora tricolor contra el combinado coruñés.

Thomas Carrique persigue el balón FCA

Porque hubo una cuarta temporada de duelos, la del ascenso del Deportivo. Pero por aquel entonces, el Fortuna ya estaba dirigido por Claudio Giráldez y tanto Lautaro como Carrique habían emigrado lejos. El primero, a probar suerte entre Cartagena y Miranda, sus pasos previos en Segunda antes de lograr asentarse en Andorra. El lateral francés, en la Ponferradina, donde militó dos cursos antes de incorporarse este último verano al equipo dirigido, por aquel entonces, por Ibai Gómez. Con 36 partidos jugados, 33 de ellos como titular, el galo formado en el Girondins de Burdeos es indiscutible en un carril diestro en el que casi no ha cedido minutos a un Petxarroman que lleva apenas 650.

Todavía seguía en esa plantilla celeste de la temporada 2023-24 un Gael Alonso que se pasó el curso prácticamente en blanco por una fractura de escafoides que le impidió vivir la victoria de su equipo en Riazor (0-1) y también la derrota en Balaídos (1-2), con aquel recordado tanto de Rubén López. Tras jugar únicamente siete partidos, el vigués jugó una temporada más en el filial y hace unos meses decidió probar suerte en el Andorra, donde es el futbolista con más minutos de la plantilla, con 3.043.

Martí Vilá, un 'enemigo' que es amigo

El Andorra que se medirá al Dépor lleva, indudablemente, el sello de Afouteza. Pero también cuenta con un futbolista con pasado exdeportivista que, curiosamente, suele completar una defensa llena de excélticos. Se trata de Martí Vilà. El lateral izquierdo habitual del conjunto tricolor sabe lo que es llevar en el pecho el escudo del conjunto de A Coruña. Porque formó parte del Fabril de la temporada 2019-20 que, en Tercera, dirigió Luisito.

Martí Vilà se prepara para sacar de banda ante la afición deportivista en el Andorra-Deportivo FCA

El catalán, formado en la cantera del Barça, había sido reclutado tras su paso por el Reus, con el que llegó a debutar en Segunda División. En el filial del Dépor coincidió con Diego Villares, actualmente el único futbolista que permanece en el conjunto blanquiazul de aquel equipo conformado por los Alberto Sánchez, Valín, Mujaid, Gandoy o Mario Losada.

Será un enemigo que en realidad es amigo y podrá cumplir el sueño de jugar en Riazor. Aunque sea vistiendo la camiseta de un FC Andorra muy 'vigués'.