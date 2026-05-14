Suso defiende a Yeremay en el encuentro entre Cádiz y Deportivo Fernando Fernández

Una victoria en 18 partidos. Cinco puntos de los últimos 54 posibles. Los números del Cádiz asustan a cualquiera. Puede que incluso cueste entender cómo un equipo con esas cifras no ocupa uno de los cuatro puestos del descenso, aunque sea por poco (tres puntos). Lo que sí está claro es que al conjunto dirigido por Imanol Idiakez le va a hacer falta apretar los dientes si no quiere perder la categoría a final de temporada. Y sin sobrarle nada, es probable que lo tenga que hacer sin dos de sus jugadores de ataque: Suso y Roger Martí.

Según ha informado El Territorio Cadista, la expedición del Cádiz ha partido este jueves rumbo a Valencia para medirse al Castellón (este viernes a las 20.30 horas) con dos ausencias inesperadas en la convocatoria: Suso y Roger Martí. El medio gaditano informa que, casi con toda seguridad, ambos futbolistas se perderán lo que resta de temporada debido a problemas musculares que, pese a no revestir excesiva gravedad, dificultan que puedan reaparecer en el tramo final del campeonato.

La baja de Suso supone un serio contratiempo para el extécnico del Deportivo Imanol Idiakez. El atacante ha sido un fijo durante toda la temporada en los planes de Gaizka Garitano primero y Sergio González después. Con Idiakez, su papel protagonista no ha cambiado. El jugador gaditano acumula 1.965 minutos, en los que ha firmado tres asistencias y un gol. Sus cifras han suscitado dudas, pero en un equipo que no destaca por la abundancia ofensiva, su ausencia puede ser determinante.

Mientras, Roger Martí ha adoptado en el presente curso un papel secundario, pero siempre participativo. El '9' amarillo, habitual revulsivo, ha disputado 858 minutos distribuidos en 28 encuentros, en los que ha marcado dos tantos. Sin ir más lejos, el pasado viernes, en el encuentro ante el Deportivo, a punto estuvo el gol encargado de deshacer el 0-0 inicial. Solo una mano salvadora de Álvaro Ferllo lo evitó.

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Estas dos nuevas bajas se adentran en una enfermería que ha lastrado al combinado andaluz. Martí y Suso se unen a la ausencia ya confirmada de Joaquín, que no volverá a jugar en esta campaña tras sufrir problemas en los isquiotibiales, además de los lesionados de larga duración como Iza Carcelén (rotura parcial del ligamento interno de la rodilla), Tabatadze (rotura del ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla) y Ontiveros (intervenido quirúrgicamente por unos problemas en el talón izquierdo).

No queda otra. Al Cádiz le tocará remar contra viento y marea para mantener su plaza en LaLiga Hypermotion. Con un margen de solo tres puntos con respecto al descenso, afronta las tres últimas jornadas ante Castellón en tierras valencianas, Leganés en su casa y Racing de Santander en El Sardinero.

Idiakez, confiado

Este miércoles, Imano Idiakez compareció en rueda de prensa y mostró su total confianza en el grupo. El ex del Deportivo reconoció que necesitan sacar en Castellón "un resultado que dé aire, porque el equipo tiene ganas y todos se lo merecen".

El preparador donostiarra valoró la situación actual del equipo y la importancia de depender de sí mismos para salvar la categoría. Aun así, no dejó de lado la "máxima dificultad" que tendrá el encuentro que afrontarán este viernes, sobre todo el ser ante un rival que "está haciendo una buena temporada".