El Andorra pierde a Le Normand para Riazor... y para varios meses más

Theo Le Normand conduce el balón en el Andorra-Las Palmas FCA

El FC Andorra ha confirmado los peores pronósticos con Théo Le Normand. El mediapunta de origen francés, hermano del internacional español y futbolista del Atlético de Madrid Robin Le Normand, padece una rotura completa del ligamento cruzado de su rodilla izquierda.

El futbolista se lesionó la articulación en una acción que tuvo lugar en la segunda parte del encuentro del pasado fin de semana contra la UD Las Palmas, en el que el conjunto tricolor fue capaz de remontar el tanto inicial de Jesé para acabar ganando por un contundente 5-1. El propio Le Normand fue el autor del primer tanto, cuarto de su temporada.

Le Normand había sido elegido como miembro del once titular siete jornadas después, ya que no formaba parte del once inicial desde el 29 de marzo, día en el que el Andorra goleó por 0-4 a la Cultural Leonesa.

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Dos minutos después de ser sustituido por lesión, el colectivo dirigido desde el banquillo por Carles Manso anotó el 2-1, que acabó desencadenando una goleada que benefició al Dépor, al estar enfrente un rival directo por el ascenso.

Ratti, renovado

La lesión de Le Normand, confirmada por el club andorrano en la mañana de este miércoles, contrastó con la noticia positiva de la renovación de Nico Ratti.

El portero, de origen argentino pero afincado en el Principado desde hace más de 20 años, seguirá vinculado a la entidad tricolor hasta el 30 de junio de 2029.

"Nico Ratti es historia viva del Andorra. Formado en las categorías inferiores del club y con más de 200 partidos a sus espaldas, el portero es el único futbolista que ha vestido la camiseta tricolor en cinco categorías diferentes tras debutar en Primera Regional un 26 de abril de 2009. Nico Ratti tenía 15 años cuando sustituyó a Koldo Álvarez en un Andorra-Albesa y la temporada siguiente, aún en edad cadete, fue titular indiscutible en el primer equipo", explicó el club.

Tras jugar en el Numancia juvenil, la Llagostera y el Sant Julià, Ratti regresó al club justo al inicio del nuevo proyecto. Desde entonces, fue protagonista principal del ascenso constante que vivió el equipo desde Primera Catalana hasta el fútbol profesional.

El cancerbero jugó, en total, 46 partidos en las dos primeras temporadas del FC Andorra en Segunda. Tras el descenso, fue también el meta principal en Primera Federación, pero esta campaña únicamente ha jugado un partido. Por delante de él están Áron Yaakobishvili y Jesús Owono, que ha venido siendo el titular en los últimos encuentros.