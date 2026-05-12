La permanencia del Huesca se complica y Oltra señala a sus jugadores: "Son errores que no son propios del fútbol profesional"

Oltra, cabizbajo en El Sardinero LALIGA

La recta final de temporada es momento para la ilusión, pero también para los nervios. Especialmente en los equipos que se juegan la vida peleando por no perder la categoría. Es el caso del Huesca, que en el cierre de la jornada 39 de Segunda División perdió la oportunidad de salir de la zona de descenso después de caer en casa ante la Real Sociedad B (1-2). El conjunto altoaragonés se queda así a tres puntos del Cádiz, que marca la salvación, complicándose su presencia en el fútbol profesional la próxima temporada hasta el punto de que Oltra ha empezado a señalar a sus futbolistas. "No nos da".

El exentrenador del Deportivo asumió el cargo en la segunda quincena de marzo, pero su llegada no ha tenido el impacto deseado en el Huesca. Solo una victoria en nueve partidos, la conseguida hace unas semanas en el derbi aragonés que terminó con la salvaje agresión de Andrada a Pulido. Y después de la última derrota, Oltra se mostró resignado. "Cuando no es uno, es otro. No voy a focalizar ni dar nombres, pero son errores que no son propios de la categoría. No son propios del fútbol profesional. Esto es lo que hay y la sensación que tengo es que no nos da. El equipo quiere, compite, es otra sensación, pero no nos da. Y esto no va de sensaciones, va de puntos. De goles. Si nos cuesta mucho hacer, si te hacen con muy poco... lo normal es que estés donde estás y que no alcancemos lo que queremos. Querer, queremos, hacer, hacemos, pero no nos da".

Oltra quiere evitar su noveno descenso Más información

No es la primera vez que el valenciano señala a sus futbolistas, reconociendo también que no ha sido capaz de transmitir el empuje necesario para salir de una situación que lo aboca a su segundo descenso consecutivo a Primera RFEF después de no poder salvar ya al Eldense la pasada campaña... y al noveno de su carrera.