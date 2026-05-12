El Valladolid guarda la llave del ascenso de Racing, Deportivo y Almería

Stanko Jurić recrimina a Luismi Cruz en el Dépor-Valladolid Quintana

Su objetivo a principio de temporada era pelear por el ascenso a Primera División, pero la vida ha querido ser caprichosa con el Valladolid. Tanto que, después de únicamente poder sellar la permanencia y nada más, afronta el tramo final como juez directo de la promoción. Faltan tres jornadas para que la competición regular baje el telón y el conjunto blanquivioleta las disputará ante tres rivales que se lo juegan todo: Racing de Santander, Deportivo y Almería.

No ha sido la mejor campaña para el equipo dirigido por Fran Escribá. De hecho, el valenciano es el cuarto entrenador en pasar por el banquillo en el presente curso después de que ni Guillermo Almada, ni Sisi González (interino), ni Luis Tevenet lograsen reconducir el rumbo del Pucela.

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Tanta fue la caída libre que el Valladolid encaró la última recta de LaLiga Hypermotion con el único deseo de mantener la categoría. No tuvieron que esperar demasiado los seguidores pucelanos y, al término de la jornada 39, el combinado blanquivioleta firmó la salvación de forma matemática. Ganó al Real Zaragoza con goles de Latasa y el canterano Ángel Carvajal para que, un día más tarde, la derrota del Mirandés ante el Eibar (0-1) confirmara la permanencia de la escuadra comandada por Escribá. Y menos mal, porque es probable que a ningún seguidor del Valladolid le pareciese divertido jugarse la permanencia ante los tres mejores equipos de Segunda División.

Pero la faena del Valladolid no ha finalizado. Ni mucho menos. Y es que el conjunto vallisoletano ejercerá de juez del ascenso directo. Para colmo, después de ver cómo su sueño por regresar a Primera se desvanecía desde bien pronto, es probable que en estas últimas tres jornadas tenga que ver cómo otros celebran la promoción. En vivo. Cara a cara.

Las cuentas

Si hay un equipo que tiene a tiro el ascenso directo, ese es el Racing de Santander, el primero que se cruzará con el Valladolid en esta última etapa. La escuadra cántabra puede festejar su vuelta a la máxima categoría este mismo fin de semana siempre y cuando gane su partido y Deportivo o Almería sufran un tropiezo en sus respectivos envites ante Andorra y Las Palmas, respectivamente.

Sin embargo, para que el Racing pueda celebrar en el momento en el que el colegiado señale el final del encuentro, tiene que encomendarse a un pinchazo del conjunto andaluz, que juega a la misma hora (18.30 horas), dado que el Dépor no competirá hasta el día siguiente (domingo a las 14.00 horas). El Valladolid tiene así la llave para, como mínimo, retrasar los festejos que para los que en Cantabria ya planifican.

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Solo una jornada más tarde, el Pucela recibirá a un Deportivo que aspira a mantener la segunda plaza hasta el remate de la competición regular. Los blanquiazules, que dependen de sí mismos, pueden llegar con la oportunidad de llegar a tierras vallisoletanas con opciones de sellar el ansiado ascenso. Para que eso ocurra, deberá ganar tanto a Andorra como a Valladolid y que el Almería no sume más de tres puntos contra Las Palmas y Sporting de Gijón.

Puede que en la última jornada el Pucela reciba al Almería sin nada en juego para ninguno de los dos. Pero también puede que quede todo por decidir. Así es LaLiga Hypermotion, una competición caprichosa capaz de mantenerlo todo en ascuas hasta el final, en la que un equipo llamado a pelear por el ascenso se tiene que conformar con salvar la categoría. Y quizás ver cómo otros lo celebran en su cara.