El Racing de Santander fija El Sardinero como lugar de celebración del hipotético ascenso

La plantilla del Racing de Santander celebra con la afición la victoria de este fin de semana frente al Leganés en Butarque Real Racing Club

El Racing de Santander entra en una semana clave. Todavía no está ascendido, pero a falta de tres encuentros para que se acabe la fase regular, los santanderinos acarician con la yema de los dedos el regreso a Primera División. La victoria del pasado domingo en Butarque frente al Leganés por 1-2 fue un paso de gigante para los de José Alberto López, que tienen una jornada menos en el camino hacia su objetivo. El club está a un paso de volver a la máxima categoría del fútbol español catorce temporadas después.

Esa es la sensación que se respira en una afición que ya cuenta los días para que todo sea matemático y que incluso recibió esta madrugada a sus jugadores en las instalaciones deportivas, en un ambiente de ilusión creciente y esperanza contenida.

Con este escenario, la entidad ya ha empezado a planificar dónde sería la posible celebración. Roberto González, director de comunicación del Racing, explicó a EFE que El Sardinero será el escenario principal del festejo, al considerar que es el lugar con mayor capacidad para acoger a toda la masa social verdiblanca.

“Creemos que es el sitio en el que mejor puede entrar toda nuestra masa social”, subrayó. Además, dejó claro que tendrán “una prioridad absoluta” para acceder al evento los socios y simpatizantes que han acompañado al equipo en Segunda B y en Segunda División.

El responsable de comunicación del club realizó estas declaraciones después del ofrecimiento de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, de celebrar el posible ascenso en el balcón del Ayuntamiento, como en otras ocasiones. Sin embargo, desde el club insisten en que el mejor lugar para festejarlo es su propia casa.

En lo deportivo, existe la posibilidad de que el ascenso se certifique este mismo fin de semana, aunque dependerá de lo que hagan sus perseguidores. Si el Racing hace los deberes ante el Valladolid, un pinchazo del Almería frente a Las Palmas, que juega el sábado a la misma hora que el líder (a las 18.30), o del Deportivo ante el Andorra daría la promoción a los verdiblancos.

Un tropiezo de almerienses o coruñeses supondría el regreso del Racing de Santander a Primera División, un privilegio perdido en 2012 y que ahora está a días —o semanas— de volver a hacerse realidad.