Un penalti polémico pone el broche al triunfo del Racing, que mantiene la distancia con el Dépor

Maguette, del Racing de Santander, celebra el 0-1 con sus compañeros Real Racing Club

La victoria del Racing de Santander en Butarque, frente al Leganés (1-2), este domingo impidió que la jornada 39 fuera perfecta para los intereses del Deportivo, a pesar del gran beneficio que ha sacado el cuadro herculino con su triunfo en Cádiz (0-1), el empate del Almería en Burgos (0-0) y la derrota de Las Palmas en Andorra (5-1). Fallaron rojiblancos y amarillos, pero no el líder, que consolida su primera posición con 75 puntos y cuatro de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, el Dépor y el Almería, ambos con 71.

La necesidad del Leganés, que no tiene asegurada su permanencia, le hizo salir con valentía. Presionó muy alto a los racinguistas, tuvo más la pelota y el primer tiempo fue equilibrado y con mucha intensidad. Aun así, el equipo de José Alberto llegó con mayor peligro al arco contrario y en el minuto 25 rompió el duelo a su favor con un gol de Maguette Gueye. El senegalés recibió un balón de Guliashvili y, desde la frontal del área, superó a Juan Soriano con un disparo ajustado al palo.

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El tanto no hundió al cuadro local, que empujó en busca del empate, tanto en el tramo final del primer tiempo como durante la segunda mitad, en la que tuvo varias ocasiones claras, como un remate de Guirao que cortó Canales en el minuto 58, un disparo de Duk, en el 63, que salvó el portero Eriksson, o un saque de esquina de Dani Rodríguez, en el minuto 64, que buscó el gol olímpico y el balón se estrelló en el larguero.

A pesar del empuje del conjunto pepinero, fue el Racing quien marcó de nuevo, con un polémico penalti de Pulido sobre Villalibre en el minuto 82. Una acción en la que parece que el jugador del Leganés ni le toca y que el delantero de Gernika se deja caer. El propio Villalibre firmó el 0-2.

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Ya en el tiempo de descuento, en el minuto 90+8, Asué recortó distancias con el 1-2, pero no hubo tiempo para más, ya que la árbitra Marta Huerta señaló el final del encuentro justo después del tanto. El líder se marchó de Butarque con un triunfo que le permite dar un paso de gigante hacia el ascenso directo, con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo y tercer clasificado, cuando quedan nueve en juego.

La próxima semana, el Racing recibirá al Real Valladolid, que acaricia la permanencia después de su triunfo del sábado sobre el Zaragoza (2-0) en un duelo directo por la permanencia. Una jornada después, visitará al Málaga, cuarto clasificado con 66 puntos. Y cerrará la liga regular en El Sardinero frente al Cádiz, que a estas alturas se juega la salvación.