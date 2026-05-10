El Racing intentará abrir hueco con el Dépor este domingo y Las Palmas, ponerse a dos puntos

Los jugadores de Las Palmas, durante el entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Espanyol que realizaron este sábado, de cara al partido del domingo en Andorra UD Las Palmas

El Racing de Santander, líder de Segunda División con 72 puntos —uno de ventaja sobre el Deportivo—, y Las Palmas, cuarto con 66, a cinco del cuadro blanquiazul y del Almería, afrontarán sus respectivos compromisos de la jornada 39 esta tarde a domicilio. También jugará lejos de su estadio el Eibar, octavo clasificado con 61 puntos.

Andorra-Las Palmas (domingo, 14.00 horas)

El cuadro canario afrontará en Andorra el primero de los tres partidos que deberá jugar fuera de casa en este final liguero con la obligación de ganarlos todos para aspirar al ascenso directo, ante un rival que vuelve a jugar en su feudo tras la dura sanción impuesta a su máximo accionista, Gerard Piqué. Las Palmas, que encadena tres triunfos, una semana después de su visita al Principado jugará en Almería y aún le queda el enfrentamiento en Riazor en la última jornada.

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Leganés-Racing de Santander (domingo, 16.15 horas)

El miedo al descenso y el sueño del ascenso se darán cita en Butarque en un encuentro en el que el Leganés y el Racing están obligados a ganar, si no quieren, en el caso del conjunto madrileño, enredarse todavía más en la tabla, y en el del cántabro, complicarse un retorno a Primera que ya casi acaricia. El equipo de José Alberto ha sumado diez de los doce últimos puntos, mientras que los pepineros llevan tres derrotas seguidas.

Mirandés-Eibar (domingo, 18.30 horas)

Los Jabatos, que vienen de ganar a la Cultural (2-1), afrontarán un duelo clave para la permanencia, tras la derrota del Cádiz. Enfrente tendrán a un Eibar que intentará seguir acercándose a la zona de playoff.