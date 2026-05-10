El Andorra tritura (5-1) a un Las Palmas que ya no depende de sí mismo para ascender

Álex Petxarromán en el Andorra-Las Palmas LaLiga Hypermotion

Antes del partido de hoy domingo contra el FC Andorra, el Las Palmas era uno de los tres equipos que dependía de sí mismo para ascender a Primera División: cuatro victorias equivalían a un billete a la máxima categoría. Los otros dos conjuntos que estaban —y aún están— en esa situación son el Deportivo y el Racing de Santander.

Lo dijo Jesé el pasado jueves, cuando esa posibilidad no era matemática: el exdelantero del Real Madrid se mostró convencido de que cuatro victorias de su equipo equivaldrían a ascenso. El empate este sábado del Almería en Burgos (0-0) convirtió su hipótesis en una posibilidad real.

Y es que, tras la citada igualada en El Plantío, las cuentas de Las Palmas eran sencillas, no de ejecutar, pero sí en cuanto a su claridad. Doce puntos de doce, por este orden: vencer al Andorra y al Almería a domicilio, superar al Zaragoza en el Estadio Gran Canaria y al Deportivo en la última jornada en Riazor. De este modo, alcanzaría los 78 puntos, al tiempo que el Almería y el Deportivo sumarían, como mucho, 77. Tras su batacazo en Andorra (5-1), ya no le salen.

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El conjunto canario se adelantó por medio de un penalti transformado en el minuto 19 por Jesé, que fue el que lo provocó. En el 29, Kirian pudo colocar el 0-2, pero, solo dentro del área, remató al palo. Seis minutos más tarde llegó la igualada, obra de Théo Le Normand, y con 1-1 se alcanzó el descanso.

Para satisfacción de Gerard Piqué, presente en la grada, el Andorra acabó mejor y comenzó el segundo tiempo con la misma actitud. Dispuso de varias ocasiones para adelantarse, entre ellas una de Manu Nieto, que no llegó a un excelente centro de Petxarroman, cedido por el Dépor. El 2-1 llegó de la forma más sorprendente, con un autogol de Mika Mármol (m.64). El conjunto de Jesé quedó muy tocado, y Efe Akman lo remató con un disparo desde fuera del área que colocó el 3-1 (m.78). Poco después llegaron el cuarto, obra de Manu Nieto (m.81) tras un mal despeje del portero visitante, y el quinto (m.87), firmado por Marc Cardona, que acababa de salir al terreno de juego.

La derrota de Las Palmas, de entrada una buena noticia para el Dépor, tiene también una parte algo menos buena para el conjunto blanquiazul. El conjunto presidido por Piqué es el próximo rival del Dépor y se coloca a siete puntos del play-off (los que lo separan del Castellón, sexto) a falta de la disputa de nueve. Es decir, por ahora, tiene posibilidades, aunque remotas, de alcanzar ese objetivo.

El próximo viernes (20.30 horas) el Castellón recibe al Cádiz. El sábado (16.15 horas), el Málaga viaja a Ceuta, el Almería recibe al Las Palmas (18.30) y y el Burgos viaja a Granada (18.30). El Andorra juega el domingo (14 horas) en Riazor, por lo que podría llegar a saltar al terreno de juego coruñés sin opciones matemáticas de play-off.

Por su parte, el conjunto canario queda con 66 puntos, a cinco de Deportivo y Almería, segundo y tercero respectivamente, a falta de la disputa de nueve. Su objetivo pasa a ser asegurar el play-off. Es quinto y tiene por debajo al Castellón, sexto con 65. Como hemos indicado arriba, la próxima jornada visita al Almería.