El Málaga remonta ante el Sporting y se mantiene vivo en la pelea por el ascenso directo

Málaga y Sporting firmaron tablas en La Rosaleda LaLiga Hypermotion

Un gol de Joaquín en el minuto 86 certificó la remontada del Málaga frente al Sporting (2-1) que permitió al equipo andaluz mantenerse vivo en la pelea por el ascenso directo, al escalar hasta la cuarta posición, a la espera de lo que haga Las Palmas este domingo. El cuadro andaluz tiene 66 puntos, los mismos que el conjunto canario, y está a cinco del Deportivo.

Dubasin fue protagonista en el arranque del encuentro ya que firmó el 0-1 a los doce minutos y en el 25 fue expulsado con roja directa. El Málaga también se quedó con diez al filo del descanso, tras la expulsión de Dotor.

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Los andaluces equilibraron el duelo a los diez minutos del segundo tiempo, con una diana de Chupe. El segundo tiempo fue un monólogo del cuadro local, que cercó el arco de Yáñez hasta que en el minuto 86 Joaquín aprovechó una pérdida de Gelabert para batir al meta con un disparo desde la frontal.