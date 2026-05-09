Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

El Málaga remonta ante el Sporting y se mantiene vivo en la pelea por el ascenso directo

El equipo andaluz empata con Las Palmas, que juega este domingo, y se sitúa a cinco puntos del Deportivo

Israel Zautúa
Israel Zautúa
09/05/2026 23:33
Málaga y Sporting firmaron tablas en La Rosaleda
Málaga y Sporting firmaron tablas en La Rosaleda
LaLiga Hypermotion
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Un gol de Joaquín en el minuto 86 certificó la remontada del Málaga frente al Sporting (2-1) que permitió al equipo andaluz mantenerse vivo en la pelea por el ascenso directo, al escalar hasta la cuarta posición, a la espera de lo que haga Las Palmas este domingo. El cuadro andaluz tiene 66 puntos, los mismos que el conjunto canario, y está a cinco del Deportivo. 

Dubasin fue protagonista en el arranque del encuentro ya que firmó el 0-1 a los doce minutos y en el 25 fue expulsado con roja directa. El Málaga también se quedó con diez al filo del descanso, tras la expulsión de Dotor.

Los jugadores del Dépor celebran el gol de Stoichkov en Cádiz

El Dépor vuelve a ascenso directo pese a otro escándalo arbitral en El Plantío

Más información

Los andaluces equilibraron el duelo a los diez minutos del segundo tiempo, con una diana de Chupe. El segundo tiempo fue un monólogo del cuadro local, que cercó el arco de Yáñez hasta que en el minuto 86 Joaquín aprovechó una pérdida de Gelabert para batir al meta con un disparo desde la frontal.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Málaga y Sporting firmaron tablas en La Rosaleda

El Málaga remonta ante el Sporting y se mantiene vivo en la pelea por el ascenso directo
Israel Zautúa
Lax Franco, árbitro del Burgos-Almería, se dirige hacia varios jugadores

El Burgos muestra su indignación por la actuación arbitral de Lax Franco frente al Almería
EFE
Zaragoza y Valladolid empataron (1-1) en la primera vuelta en el Ibercaja Estadio

De la luz europea a la sombra de la C
Agencias
Borja Jiménez, técnico del Sporting, durante un entrenamiento

Borja Jiménez no cumplirá su contrato con el Sporting: adiós a final de temporada tras no pelear el playoff
Xurxo Gómez