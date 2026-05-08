Test de madurez para el Almería en la jornada 39ª de la Hypermotion

El Burgos venció en el UD Almería Stadium (0-1) en la primera vuelta LALIGA

La recta final de la Liga Hypermotion se antoja más interesante y enigmática que nunca, tanto en la lucha por el ascenso directo o el playoff como por no perder la categoría.

El Deportivo navega con rumbo de crucero entre la oligarquía del campeonato, tercero en la tabla, mirando de reojo hacia sus predecesores, Racing y Almería.

Ambas formaciones poseen este fin de semana encuentros sobre el papel ásperos, a domicilio ante Leganés y Burgos, respectivamente.

La masa social deportivista confía en que la escuadra dirigida por Rubi no sea capaz de obtener los tres puntos de su desplazamiento a El Plantío, un feudo poco accesible para cualquier visitante.

Por la parte baja ya no hay margen de error para los cuatro involucrados en las plazas de descenso: Huesca, Mirandés, Zaragoza y Cultural Leonesa.

Un histórico laureado como el conjunto blanquillo ultimará sus opciones de reacción en el Nuevo José Zorrilla, donde solo le vale sumar de tres.

El Castellón rinde visita a un adversario desmotivado

Ceuta (11º - 54 puntos) – Castellón (5º - 64 puntos)

Sábado 9, 14.00

El Castellón tiene la necesidad de imponerse a un rival desmotivado como el Ceuta para apurar sus opciones de llegar al ascenso directo o al menos encauzar su participación en el playoff de ascenso. El Ceuta, por su parte, ha conseguido sin apuros el objetivo de la permanencia y se halla en tierra de nadie en la clasificación.

El Carlos Belmonte prueba la resiliencia del colista

Albacete (13º - 50 puntos) – Cultural L. (22º - 33 puntos)

Sábado 9, 16.15

El Albacete, después de haber dado la campanada la pasada semana al vencer en Andorra, llega con los deberes hechos al final de la Hypermotion. La escuadra manchega pretende brindar una de las últimas alegrías de la temporada a su afición frente al actual colista, una Cultural Leonesa sin margen de error. El club leonés ha comenzado ya a trazar su hoja de ruta para la próxima campaña, ya sea en Segunda o en Primera RFEF. En ambos casos cuentan con el actual entrenador, el coruñés Rubén de la Barrera, de cara al futuro más inminente.

El Plantío calibra las opciones de ascenso andaluzas

Burgos (7º - 62 puntos) – Almería (3º - 70 puntos)

Sábado 9, 16.15

Burgos y Almería dirimen un pulso que se presume muy igualado en la zona alta de la clasificación. Los perseguidores más directos de los andaluces aguardan un tropiezo de la formación entrenada por Joan Francesc Ferrer, ‘Rubi’, en un feudo siempre hostil como el burgalés. Después de haber pasado ciertos apuros el pasado lunes ante el Mirandés en el UD Almería Stadium pese al 4-2 final, los rojiblancos deberán subir su nivel de exigencia.

El último tren para la salvación aragonesa

Valladolid (15º - 43 puntos) – Zaragoza (21º - 35 puntos)

Sábado 9, 18.30

Con la permanencia prácticamente en el bolsillo, el Real Valladolid será el escollo que el Zaragoza debe salvar sí o sí para no verse abocado al descenso a Primera RFEF. Los aragoneses, que vienen de perder en el Ibercaja Estadio, han vivido una semana muy tensa con sus aficionados, con altercados a la salida del último choque y amenazas a los actuales futbolistas dirigidos por David Navarro.

Los albiazules, con la moral por las nubes

Málaga (6º - 63 puntos)– Sporting (12º - 52 puntos)

Sábado 9, 21.00

Revitalizado después de su gesta en Ipurua (2-4), el Málaga ha logrado restañar sus heridas y recuperar su autoestima de cara al tramo final de la temporada. Su fortaleza en La Rosaleda será fundamental para aspirar a una plaza entre los dos primeros o, por lo menos, garantizar un puesto en la promoción. Enfrente, la formación que entrena Juan Francisco Funes se topará con un Sporting de Gijón alicaído y practicamente sin objetivos definidos después de su reciente tropiezo ante el Ceuta en el estadio de El Molinón, donde vienen de caer 1-2.

Las Palmas confía en su inercia positiva

Andorra (10º - 55 puntos) – Las Palmas (4º - 66 puntos)

Domingo 10, 14.00

La UD Las Palmas ha enlazado tres victorias consecutivas que le hacen soñar con el ascenso directo, que se encuentra a cuatro puntos. Enfrente estará un Andorra matemáticamente salvado pero sin opciones reales de acceder al playoff.

El actual líder se expone en su visita a Butarque

Leganés (16º - 42 puntos) – Racing (1º - 72 puntos)

Domingo 10, 16.15

El Racing de Santander, actual primer clasificado de la Hypermotion, aguarda no fallar en su complicada visita a Butarque de este fin de semana. Tras haber remontado ante el Huesca (4-2), no debe fallar ante otro club necesitado como el Leganés.

Un derbi andaluz con objetivos muy dispares

Córdoba (9º - 57 puntos) – Granada (14º - 48 puntos)

Domingo 10, 18.30

El Córdoba intentará exprimir sus posibilidades de playoff tras cinco victorias seguidas ante un Granada salvado.

El cuadro ‘jabato’ se mide al mejor de la segunda vuelta

Mirandés (20º - 36 puntos) – Eibar (8º - 61 puntos)

Domingo 10, 18.30

Un Mirandés en descenso agota sus opciones de permanencia ante un Eibar crecido que sueña con la promoción.

El equipo oscense ya no tiene margen de error

Huesca (19º - 36 puntos) – R. Soc. B (17º - 42 puntos)

Lunes 11, 20.30

Huesca y Real B juegan un duelo a cara de perro en las arenas movedizas de la tabla.