Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Borja Jiménez no cumplirá su contrato con el Sporting: adiós a final de temporada tras no pelear el playoff

El extécnico del Deportivo y el club han llegado a un acuerdo para romper el vínculo tras "analizar la situación"

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
08/05/2026 11:15
Borja Jiménez, técnico del Sporting, durante un entrenamiento
Borja Jiménez, técnico del Sporting, durante un entrenamiento
EFE
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620 X 50 LICEO LAPAZ

Borja Jiménez no cumplirá el contrato que le unía al Sporting de Gijón hasta junio del 2027. Después de no haber conseguido pelear por entrar en el playoff de ascenso esta temporada, el técnico y el club han llegado a un acuerdo para romper la vinculación una vez finalice el presente curso.

Así lo ha anunciado la entidad sportinguista en un comunicado en la mañana de este viernes. En dicho escrito se explica que la decisión ha sido consensuada: "Tras haber realizado un análisis de la situación en las últimas semanas, concluyen que esta decisión es la más favorable para las dos partes".

De este modo, el desgaste de este tramo final sin objetivos ha pesado demasiado en la figura del entrenador abulense, que llegó al club gijonés tras la octava jornada en sustitución de Asier Garitano

El técnico vasco, que logró salvar al Sporting la temporada anterior, se había ganado la continuidad, pero no fue capaz de sacar rendimiento al equipo rojiblanco pese a comenzar ganando los tres primeros partidos. Cinco derrotas consecutivas, la primera de ellas en Riazor, acabaron con la confianza en Garitano y condujeron a la apuesta del Grupo Orlegi por Jiménez, que llegaba con el crédito de haber ascendido al Leganés a Primera y pelear por la permanencia en la máxima categoría hasta la última jornada.

43 puntos

Desde la llegada del expreparador del Deportivo, el Sporting ha hecho 43 puntos en 30 partidos. El periplo del abulense arrancó con tres victorias consecutivas, pero la irregularidad ha sido la tónica habitual de un equipo con una plantilla compuesta por algunos buenos futbolistas, pero algo escasa en cuanto a profundidad.

De este modo, Jiménez logró asegurar hace ya varias jornadas la permanencia de manera virtual, pero no ha sido capaz de llevar al equipo al objetivo de, al menos, pelear por entrar el playoff de ascenso hasta el tramo final de curso.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Borja Jiménez, técnico del Sporting, durante un entrenamiento

Borja Jiménez no cumplirá su contrato con el Sporting: adiós a final de temporada tras no pelear el playoff
Xurxo Gómez
El Burgos venció en el UD Almería Stadium (0-1) en la primera vuelta

Test de madurez para el Almería en la jornada 39ª de la Hypermotion
EFE
Róber González, del Zaragoza, durante un partido de Segunda División

Róber González denuncia el acoso a la plantilla del Zaragoza: "Anoche me pintaron la casa y me reventaron la puerta"
Israel Zautúa
El ideal gallego

Piqué, con una inhabilitación de dos meses, no podrá ejercer de responsable del Andorra en Riazor
EFE