Borja Jiménez no cumplirá su contrato con el Sporting: adiós a final de temporada tras no pelear el playoff

Borja Jiménez, técnico del Sporting, durante un entrenamiento EFE

Borja Jiménez no cumplirá el contrato que le unía al Sporting de Gijón hasta junio del 2027. Después de no haber conseguido pelear por entrar en el playoff de ascenso esta temporada, el técnico y el club han llegado a un acuerdo para romper la vinculación una vez finalice el presente curso.

Así lo ha anunciado la entidad sportinguista en un comunicado en la mañana de este viernes. En dicho escrito se explica que la decisión ha sido consensuada: "Tras haber realizado un análisis de la situación en las últimas semanas, concluyen que esta decisión es la más favorable para las dos partes".

De este modo, el desgaste de este tramo final sin objetivos ha pesado demasiado en la figura del entrenador abulense, que llegó al club gijonés tras la octava jornada en sustitución de Asier Garitano.

El técnico vasco, que logró salvar al Sporting la temporada anterior, se había ganado la continuidad, pero no fue capaz de sacar rendimiento al equipo rojiblanco pese a comenzar ganando los tres primeros partidos. Cinco derrotas consecutivas, la primera de ellas en Riazor, acabaron con la confianza en Garitano y condujeron a la apuesta del Grupo Orlegi por Jiménez, que llegaba con el crédito de haber ascendido al Leganés a Primera y pelear por la permanencia en la máxima categoría hasta la última jornada.

43 puntos

Desde la llegada del expreparador del Deportivo, el Sporting ha hecho 43 puntos en 30 partidos. El periplo del abulense arrancó con tres victorias consecutivas, pero la irregularidad ha sido la tónica habitual de un equipo con una plantilla compuesta por algunos buenos futbolistas, pero algo escasa en cuanto a profundidad.

De este modo, Jiménez logró asegurar hace ya varias jornadas la permanencia de manera virtual, pero no ha sido capaz de llevar al equipo al objetivo de, al menos, pelear por entrar el playoff de ascenso hasta el tramo final de curso.