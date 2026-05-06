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Rivales

Róber González denuncia el acoso a la plantilla del Zaragoza: "Anoche me pintaron la casa y me reventaron la puerta"

El extremo del conjunto maño expone los actos vandálicos que han sufrido tras la última derrota, frente al Granada

Israel Zautúa
Israel Zautúa
06/05/2026 17:01
Róber González, del Zaragoza, durante un partido de Segunda División
Róber González, del Zaragoza, durante un partido de Segunda División
Real Zaragoza
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El extremo derecho del Zaragoza, Róber González, denunció públicamente los actos vandálicos que han sufrido tanto los jugadores del cuadro aragonés como varias de las instalaciones del club a causa de la tensión que se vive en el entorno zaragocista por los malos resultados del equipo, que está cerca de descender a Primera RFEF. 

El Zaragoza perdió el pasado fin de semana contra el Granada (0-1) y continúa penúltimo, a cuatro puntos de la salvación. Esta derrota, la decimonovena en lo que va de curso, provocó que se hayan producido varios actos de vandalismo en las oficinas del club, en la ciudad deportiva y, por último, en las casas de algunos jugadores.

“Esta noche me tocó a mí. Me pintaron la casa y me reventaron la puerta. Son temas que no benefician al equipo. Hay niños dentro de la plantilla que tienen miedo y creo que no beneficia a ninguna parte. No creo que encontremos la parte positiva a todo esto”, denunció el extremo derecho del cuadro zaragocista durante la rueda de prensa que ofreció ayer.

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Róber González recaló en el conjunto maño durante el pasado mercado de invierno y registra dos goles y una asistencia con el Zaragoza.

“Respeto totalmente lo que la afición pueda mostrar o decir en el campo, incluidos insultos o pitadas. Es totalmente respetable porque estamos haciendo una temporada de mierda, pero hay temas que no se deben sobrepasar”, lamentó el jugador extremeño, quien negó que este tipo de agresiones hagan que “la gente vaya a correr más o a meter más goles”.

“Como personas, lo que más valoramos es nuestra familia. Ver a nuestros hijos o mujer con miedo y que no se quiere quedar sola no beneficia a nadie”, sentenció.

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