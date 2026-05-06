Piqué, con una inhabilitación de dos meses, no podrá ejercer de responsable del Andorra en Riazor

Gerard Piqué

Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra y también responsable del equipo técnico de trabajo, no podrá ejercer sus funciones en la visita del equipo tricolor a Riazor el domingo 17 de mayo. El exfutbolista ha recibido una sanción de dos meses de inhabilitación y seis partidos tras los incidentes posteriores al partido entre el Andorra y el Albacete Balompié, de LaLiga Hypermotion (Segunda División), disputado el pasado viernes.

Esta sanción fue anunciada este miércoles por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) después de analizar el anexo del acta escrito por el árbitro aragonés Alonso De Ena Wolf.

La misma sanción que la impuesta a Piqué, por violencia leve a los árbitros, ha recaído también en Jaume Nogués, director general y deportivo del FC Andorra, mientras que el presidente, Ferran Vilaseca, ha sido inhabilitado cuatro meses y Cristian Lanzarote, delegado del equipo, ha sido castigado con tres partidos.

Además, se ha anunciado la clausura de la zona de palco y zona VIP del Nou Estadi de la FAF de Encamp, dónde suelen ubicarse Gerard Piqué y Jaume Nogués para dar indicaciones al banquillo durante los partidos. Y al club se le ha impuesto una multa de 1.500 euros.

Estas no han sido las únicas sanciones ya que también han recibido cuatro miembros del cuerpo técnico. Carles Manso, cabeza visible desde el banquillo del equipo técnico de trabajo, ha recibido un partido de sanción después de recibir una roja directa en el minuto 90.

Mientras que Enrique Agudo, fisioterapeuta, también se perderá un partido y Jonathan Barreal, encargado del material, otro, en tanto que Daniel Ortiz, entrenador de porteros, ha sido sancionado con dos encuentros.

Los hechos ocurrieron en el partido de la pasada jornada entre el FC Andorra y el Albacete Balompié que finalizó con un 0-1 con gol de 'JoGo'.

El colegiado Alonso De Ena Wolf recogió en el acta que Gerard Piqué se dirigió hacía él tanto al descanso como al final del encuentro y en annexo del acta escribió las declaraciones más fuertes, como "Salid escoltados no os vayan a agredir" o "en otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado".

Jaume Nogués también salió el annexo del acta y se le atribuyen las siguientes frases: "Ojala tengáis un accidente".

Mientras que Ferran Vilaseca fue acusado por intentar agredir al delegado arbirtral.

El FC Andorra, en un comunicado después de conocer el anexo del acta, negó lo ocurrido y además también aseguró que aportaría pruebas.

No es la primera vez que Gerard Piqué es sancionado. El club ya acumula más de 40.000 euros está temporada en multas.