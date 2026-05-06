Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Piqué, con una inhabilitación de dos meses, no podrá ejercer de responsable del Andorra en Riazor

Es uno de los ocho sancionados tras incidentes en el Andorra-Albacete del pasado viernes

Efe
06/05/2026 16:55
Gerard Piqué
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra y también responsable del equipo técnico de trabajo, no podrá ejercer sus funciones en la visita del equipo tricolor a Riazor el domingo 17 de mayo. El exfutbolista ha recibido una sanción de dos meses de inhabilitación y seis partidos tras los incidentes posteriores al partido entre el Andorra y el Albacete Balompié, de LaLiga Hypermotion (Segunda División), disputado el pasado viernes.

Esta sanción fue anunciada este miércoles por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) después de analizar el anexo del acta escrito por el árbitro aragonés Alonso De Ena Wolf.

La misma sanción que la impuesta a Piqué, por violencia leve a los árbitros, ha recaído también en Jaume Nogués, director general y deportivo del FC Andorra, mientras que el presidente, Ferran Vilaseca, ha sido inhabilitado cuatro meses y Cristian Lanzarote, delegado del equipo, ha sido castigado con tres partidos.

Además, se ha anunciado la clausura de la zona de palco y zona VIP del Nou Estadi de la FAF de Encamp, dónde suelen ubicarse Gerard Piqué y Jaume Nogués para dar indicaciones al banquillo durante los partidos. Y al club se le ha impuesto una multa de 1.500 euros.

Estas no han sido las únicas sanciones ya que también han recibido cuatro miembros del cuerpo técnico. Carles Manso, cabeza visible desde el banquillo del equipo técnico de trabajo, ha recibido un partido de sanción después de recibir una roja directa en el minuto 90.

Mientras que Enrique Agudo, fisioterapeuta, también se perderá un partido y Jonathan Barreal, encargado del material, otro, en tanto que Daniel Ortiz, entrenador de porteros, ha sido sancionado con dos encuentros.

Los hechos ocurrieron en el partido de la pasada jornada entre el FC Andorra y el Albacete Balompié que finalizó con un 0-1 con gol de 'JoGo'.

El colegiado Alonso De Ena Wolf recogió en el acta que Gerard Piqué se dirigió hacía él tanto al descanso como al final del encuentro y en annexo del acta escribió las declaraciones más fuertes, como "Salid escoltados no os vayan a agredir" o "en otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado".

Jaume Nogués también salió el annexo del acta y se le atribuyen las siguientes frases: "Ojala tengáis un accidente".

Mientras que Ferran Vilaseca fue acusado por intentar agredir al delegado arbirtral.

El FC Andorra, en un comunicado después de conocer el anexo del acta, negó lo ocurrido y además también aseguró que aportaría pruebas.

No es la primera vez que Gerard Piqué es sancionado. El club ya acumula más de 40.000 euros está temporada en multas.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Róber González, del Zaragoza, durante un partido de Segunda División

Róber González denuncia el acoso a la plantilla del Zaragoza: "Anoche me pintaron la casa y me reventaron la puerta"
Israel Zautúa
El ideal gallego

Piqué, con una inhabilitación de dos meses, no podrá ejercer de responsable del Andorra en Riazor
EFE
Fotografía de un sector de la afición del Nuevo Mirandilla

La afición del Cádiz se conjura ante el Deportivo
Esther Durán
El Cádiz marca la barrera de la permanencia tras la jornada 38 de la Hypermotion

La salvación más ‘barata’ de la última década en la Hypermotion
Armando Palleiro